Contacté par nos soins ce vendredi matin juste après que son client Mohamed Haouas a écopé de neuf mois de prison ferme pour une affaire de violences en réunion commises devant une boulangerie de Montpellier en 2014, Me Gallix a indiqué qu’il allait faire appel. Un choix qui va permettre à Mohamed Haouas d’éviter l’incarcération, pour le moment.

Le pilier droit de l'équipe de France vient d'être condamné à 18 mois de prison dont 9 fermes pour "violences aggravées" dans l'affaire dite "de la boulangerie". L'avocat du joueur Me Gallix a accepté de répondre à nos questions. Il y explique notamment la décision de faire appel de son client, "pas pour contester la décision, mais pour lui permettre de garder la possibilité d’aménager sa peine de 12 mois prononcée le 30 mai dernier". Pour rappel, Mohamed Haouas a été condamné il y a un mois, à un an de prison pour "violences conjugales". Il sera fixé à l'automne concernant l'aménagement définitif de sa peine.

Mohamed Haouas vient d’écoper de neuf mois de prison ferme, quelle est votre réaction face à cette décision ?

Mohamed Haouas a été condamné aujourd’hui à 18 mois d’emprisonnement qui se décomposent ainsi : neuf mois ferme et neuf mois avec sursis probatoire, dans le cadre de la bagarre qui a éclaté devant une boulangerie de Montpellier en 2014. La peine, en elle-même, ne me surprend pas, ne me choque pas. Par rapport à son casier judiciaire, il était en récidive de violence. Si vous étiez au procès, vous avez vu comme moi les images de la bagarre où l’on voit que Mohamed Haouas était assez virulent, et qu’il était le plus impliqué.

La peine a-t-elle été alourdie par rapport à sa récente condamnation pour violences conjugales ?

Le tribunal a statué avant l’affaire des violences conjugales. Du coup, ils ont mis cette peine de neuf mois parce qu’elle était aménageable. Ce qu’il faut savoir, c’est que les peines en matière pénale sont aménageables jusqu’à un an de prison. Au-delà, elles ne le sont plus et vous êtes obligé d’aller en prison. Or, Mohamed Haouas a été condamné à 12 mois de prison ferme sans mandat de dépôt pour violences conjugales et 9 mois de prison ferme pour cette affaire de bagarre devant la boulangerie. Ce qui nous fait 21 mois, et ce n’est plus aménageable.

Qu’allez-vous faire ?

Je suis donc obligé de faire appel. Pas pour contester la décision, mais pour lui permettre de garder la possibilité d’aménager sa peine de 12 mois prononcée le 30 mai dernier. Et ensuite, une fois qu’il aura effectué cette peine sous la forme d’un port de bracelet électronique ou d’une libération conditionnelle parentale, alors nous traiterons ce reliquat de 9 mois que je pourrai aménager. Si je laisse les choses en l’état, il n’y a plus d’aménagement possible et là Mohamed Haouas devrait être incarcéré. Or, nous allons faire appel et il ne sera pas incarcéré. L’appel signifie donc que la décision est annulée, elle sera revue par la cour d’appel dans un an ou deux ans, sauf si je me désiste d’ici là mais on verra ce que je fais. Pour l’instant, il n’y a pas d’incarcération.