Les Crusaders sacrés champions en Super Rugby, Emmanuel Meafou pas éligible avec la France pour la Coupe du monde, les Bleuets régalent pour leur entrée en lice... Voici les 5 infos du week-end qu'il ne fallait pas manquer !

Les Crusaders sont au septième ciel. La franchise de Canterbury s'est imposée face aux Chiefs (25-20) en finale du Super Rugby, samedi matin. D'abord menés 10-3 par les hommes de Waikato, les Crusaders ont profité de l'indiscipline de leurs adversaires pour les faire plier à plusieurs reprises. Cette nouvelle victoire des Crusaders accentue encore davantage la domination outrageuse des hommes de Canterbury. Scott Robertson et ses joueurs ont en effet remporté les sept dernières éditions du Super Rugby.

Premier coup dur pour le XV de France. Emmanuel Meafou ne disputera pas la Coupe du monde (8 septembre - 28 octobre) avec les Bleus. World Rugby a refusé la demande de dérogation du staff français et a déclaré que le deuxième ligne de Toulouse (24 ans) était inéligible pour jouer avec l'équipe de France.

Opposée au Japon pour son premier match de Coupe du monde en Afrique du Sud, l'équipe de France des moins de 20 ans a humilié le Japon (75-12). Sérieux, plaisants et inspirés, les coéquipiers de Baptiste Jauneau débutent parfaitement leur compétition et sont prêts pour les Baby Blacks, qu'ils affronteront ce jeudi.

La 70ème cérémonie des Oscars Midol a rendu son verdict, ce vendredi 23 juin. Grégory Alldritt a notamment remporté l'Oscar Or alors qu'Antoine Dupont s'est offert l'Oscar Monde.

Le rugby gallois est toujours sous l'eau. Alors que la fédération connaît d'énormes difficultés financières, les Ospreys et Cardiff pourraient fusionner, en raison de problèmes économiques. Selon les informations du Daily Mail, les deux clubs auraient même déjà entamé des discussions. Alors que les quatre clubs gallois (Ospreys, Cardiff, Dragons et Scarlets) ont signé un accord de six ans pour continuer d'exister, une clause permettrait de passer à trois clubs, si l'un d'entre eux venait à faire faillite.