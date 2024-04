Les Waratahs et les Crusaders ont offert un match de folie, les Hurricanes toujours invaincus... Retour sur la huitième journée de Super Rugby !

9 essais, 83 points inscrits : Waratahs et Crusaders ont régalé

Quel match ! Les Waratahs et les Crusaders ont offert un magnifique spectacle lors de la huitième journée de Super Rugby. Un match fou au terme qui n'a pas su choisir son vainqueur au terme des 80 minutes de jeu (40-40). Les prolongations ont donc dû départager les deux franchises et comme souvent cette saison la pièce n'est pas tombée du bon côté pour les Crusaders qui se sont inclinés 43-40 après le drop victorieux de Will Harrison.

Une cinquième défaite de rang pour les hommes de Rob Penney qui pensaient pourtant avoir lancé leur saison lors de la précédente journée et la victoire face aux Chiefs (37-26). Les Crusaders douze fois champions de l'épreuve pointent à la 11e place du Super Rugby.

Les Hurricanes intraitables

Les Néo-Zélandais de Wellington continuent leur sans-faute en dominant les Chiefs 36-23. Emmenés par TJ Perenara, auteur d'un doublé, les Hurricanes n'ont jamais tremblé et confortent leur première place au classement avec 32 points pris sur 35 possibles. En inscrivant son 61e et 62e, le demi de mêlée All-Blacks est devenu le co-meilleur marqueur de l'histoire du Super Rugby.

Reds doublement rouge

Les Reds de Queensland enchaînent une troisième défaite consécutive après leur revers face à Moana Pasifika 17-14. Si l'ancien pensionnaire du Top 14, Peni Ravai, a inscrit son deuxième essai de la saison, la rencontre a viré au rouge pour la franchise australienne. Les Reds ont pris deux cartons rouges en seconde période. Tate McDermott craque le premier, à la 47e minute de jeu, en impactant au sol avec l'épaule Irie Papuni à la tête après avoir subi un raffut appuyé par ce dernier. Fraser McReight est à son tour expulsé à la 73e pour un plaquage haut. Avec cette victoire, Moana Pasifika est 8e tandis que les Reds se positionnent à la 6e place du classement.