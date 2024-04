Le demi de mêlée international All Black Perenara a inscrit ce vendredi face aux Chiefs, son 62e essai en Super Rugby. Il rejoint donc Julian Savea qui avait établi ce record le 8 mars dernier.

Il fallait être devant sa télé ce matin à 9h05 devant Hurricanes-Chiefs, pour voir un record être atteint. Auteur d’un doublé (16e et 57e), TJ Perenara, légende All Black et demi de mêlée des Hurricanes, a égalisé ce vendredi le record d’essais inscrits dans l’histoire du chapionnat, détenu par une autre légende All Black, Julian Savea.



L’homme aux 80 sélections avec la Nouvelle-Zélande a inscrit ses 61e et 62e essais et entre donc un peu plus dans la légende du Super Rugby.

Il a par ailleurs largement contribué au succès des Hurricanes, à domicile, 36-23 face aux Chiefs de Damian McKenzie.

Vainqueur de la Coupe du monde en 2015, le demi de mêlée de 32 ans a remporté une fois le Super Rugby, avec les Hurricanes en 2016. Lui et les siens ont bien débuté cette saison 2024 et figurent à la première place du championnat.