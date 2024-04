D’après la presse anglaise, les principaux championnats du monde du rugby ont trouvé un accord de principe pour la Coupe du monde des clubs. Elle concernerait huit équipes européennes et la première édition pourrait se jouer en 2028.

Blues – Toulouse, La Rochelle – Crusaders ou encore Leinster – Hurricanes : des affiches encore impossibles à imaginer il y a quelques années mais qui pourraient voir le jour dans les années à venir. En effet, d’après la presse britannique (The Guardian, Daily Mail), le projet d’une Coupe du monde des clubs serait en bonne voie d’aboutir.

Dans les faits, ce Mondial des clubs regrouperait huit formations européennes, six du Super Rugby et deux du championnat japonais. La compétition serait organisée tous les quatre ans et la première édition devrait se dérouler en Europe. Avant une possible alternance hémisphère nord – hémisphère sud qui dépendra surtout des droits télévisuels.

La Champions Cup, elle, resterait en place, avec vraisemblablement des phases de poules et des huitièmes de finale pour qualifier huit équipes européennes et sud-africaines (par exemple pour cette année La Rochelle, Toulouse, Bordeaux, les Harlequins, le Leinster, les Bulls, Exeter et Northampton). Il n’y aurait cependant pas de vainqueur de la Champions Cup une année sur quatre, car les phases finales seraient remplacées par le Mondial des clubs avec un format à élimination directe. L’EPCR et la SANZAAR (consortium gérant notamment les droits du Super Rugby) visent les quatre week-ends de juin pour cette nouvelle compétition. Ce même mois de juin où on pourrait également retrouver les phases finales de Challenge Cup, même si cela reste encore à déterminer. Les discussions se poursuivront lors du prochain board de l’EPCR à l’occasion des finales de Champions et Challenge Cup le week-end du 25 mai prochain.

Des phases finales de Top 14 au mois de mai ?

Vous l’aurez compris, en visant l’année 2028, l’EPCR se laisse du temps pour affiner et détailler cette possible nouvelle compétition. Contactée, la LNR indique sans difficulté avoir mandaté l’EPCR pour poursuivre les discussions, mais précise aussi que rien n’est encore définitif, ni qu’aucun accord final n’a été signé. Accord de principe, mandat donné, une question de sémantique pour comprendre que la LNR ne s’oppose en rien au projet car il ne changera pas grand chose au format actuel. En effet, le Top 14 se jouera toujours sur 26 journées de saison régulière avant les phases finales habituelles, disputées au mois de mai au lieu du traditionnel mois de juin. La Premiership (Angleterre) et l’United Rugby Championship (Irlande, Italie, Afrique du Sud, pays de Galles, Ecosse) sont dans le même cas de figure. Aussi, dans une période de négociations des droits TV du Top 14 et de la Pro D2 pour les années 2027-2031, "le but est de rappeler que le produit Top 14 sera exactement le même", précise-t-on encore du côté de la LNR.

Enfin, dans un contexte où la sécurité des joueurs est dans l’actualité avec notamment Grégory Alldritt qui appelait il y a quelques semaines "à ne pas faire n’importe quoi" sur ce Mondial des clubs, la LNR indique que ce projet – s’il voit le jour officiellement – ne rajoutera pas de matchs au calendrier. À l’heure actuelle, aucune force majeure ne semble œuvrer en interne contre le projet. En novembre à l’occasion des premières discussions à propos du lancement de cette nouvelle compétition, Dominic McKay affirmait "une véritable envie de développer une Coupe du monde des clubs" avec, celui lui "certain nombre de clubs de France et du Royaume-Uni [qui] ont poussé très fort dans ce sens."