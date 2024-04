Cameron Suafoa, deuxième ligne des Blues d’Auckland a annoncé ce dimanche être atteint d’un cancer. Si le joueur de 25 ans a dans un premier temps continué à s’entraîner en parallèle de son traitement, il est aujourd’hui dans l’obligation de mettre sa carrière en pause. Aux côtés de sa compagne, Cameron Suafoa se livre dans une vidéo publiée sur le compte X des Blues.

La saison dernière, Cameron Suafoa est parvenu à se faire une place chez les Blues d’Auckland avec quinze feuilles de matchs dont dix en tant que titulaire. Un rêve de gosse pour le deuxième ligne de 25 ans qui a fêté sa 20ème apparition sous le maillot des Blues le 16 mars dernier face aux Waratahs. Depuis Cameron Suafoa a été contraint de s’éloigner des terrains à cause d’un cancer diagnostiqué en novembre 2023.

Je pense que j’étais dans le déni

"Quand je l’ai appris, je ne savais pas vraiment ce que je ressentais parce que c’était à l’époque ou je m’entraînais encore à temps plein. Physiquement je me sentais bien. En y repensant maintenant je n’étais probablement pas prêt à admettre, même à moi-même, ce que je traversais. Je pense que j’étais dans le déni.", explique le joueur dans une vidéo publiée par le club. Cameron Suafoa a dans un premier continué les entraînements et adaptait donc son planning pour pouvoir suivre son traitement de radiothérapie. Lors de sa dernière apparition sur les terrains le joueur se trouvait dans sa troisième semaine de traitement. Un rythme soutenu qu’il ne peut malheureusement plus suivre : "C’est normalement après midi ou une heure que j’ai tendance à décliner, en termes de fatigue. Je me fatigue facilement".

Le deuxième ligne a donc pris la décision de mettre en pause sa carrière pour se soigner au mieux : "Je ne peux pas changer ce qui m’est arrivé mais si je continue d’y penser je m’enlise à ce sujet, ça ne va simplement pas m’aider à avancer. Je veux apporter quelque chose de positif à cette situation. Je veux revenir plus fort."

En attendant le retour de leur coéquipier, les Blues figurent à la deuxième place du classement et se sont récemment imposés 50-3 face à la Western Force.