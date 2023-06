La 70ème cérémonie des Oscars Midol a rendu son verdict, ce vendredi 23 juin. Grégory Alldritt a notamment remporté l'Oscar Or alors qu'Antoine Dupont s'est offert l'Oscar Monde.

Après l'hégémonie d'Antoine Dupont sur l'Oscar d'Or, le numéro 8 rochelais a succédé au capitaine du Stade toulousain. Auteur d'une saison exceptionnelle, marquée par une victoire en Champions Cup et une place de finaliste en Top 14, Grégory Alldritt a été à la pointe du combat au sein du pack maritime.

La dynamique centre du XV de France et de Blagnac a elle aussi livré une saison de haute volée. Troisième de la Coupe du monde et deuxième du Tournoi, Gabrielle Vernier a impressionné par ses plaquages rugueux et sa vitesse ballon en main.

L'arrière de Toulouse a considérablement haussé son niveau, malgré l'arrivée de Melvyn Jaminet place du Capitole. Par son extrême précision au pied et ses relances décisives, Thomas Ramos s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs du XV de France et du Stade toulousain.

Oh les Oscars de légende ! Ils ont déjà tous reçu un Oscar d'or et attention à l'équipe, la photo parle d'elle-même...#OscarsMidol pic.twitter.com/v1rS9hdCga — Midi Olympique (@midi_olympique) June 23, 2023

Le demi d'ouverture bayonnais a livré une saison sensationnelle sous les couleurs de l'Aviron. Cannonnier en chef des bleu et blanc, l'ancien clermontois a porté son équipe avec des drops décisifs et a été la raison majeure de la 7ème place de l'Aviron bayonnais.

Le capitaine du XV de France et de Toulouse n'est pas reparti les mains vides de la 70ème cérémonie des Oscars. Le numéro 9 s'est offert un nouvel Oscar Monde après un Tournoi presque parfait et une saison en club royale, marquée par un bouclier de Brennus.

L'arrière rochelais a été l'un des principaux fers de lance des Maritimes. Imperturbable dans le fond du terrain, Brice Dulin s'est montré impérial dans les grands moments et notamment dans les phases finales de la Champions Cup, ponctuées d'une deuxième étoile.

En vingt-et-une rencontres de Top 14, l'arrière bordelais a impressionné par ses appuis explosifs et sa vitesse ballon en main. Louis Bielle-Biarrey a littéralement passé un cap cette saison. De bon augure pour l'UBB et le XV de France...