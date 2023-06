La saison 2022-2023 a été riche en déclarations fortes. Des saillies de Ronan O'Gara à l'émotion de Romain Ntamack en passant par le verbe de Christophe Urios, voici le top des déclas de la saison !

On a mis nos valeurs à la poubelle

À la sortie d'une défaite face à Pau, lors de la neuvième journée de Top 14, Ronan O’Gara avait largement critiqué la prestation de ses hommes. Les Rochelais avaient notamment été pris dans le jeu au sol par la Section. "La solution est assez facile à trouver : se regarder dans le miroir et comprendre le mot humilité. On a mis nos valeurs à la poubelle ce soir… Ça me pèse beaucoup, mentalement .

Clermont est une équipe facile à battre

Christophe Urios n'a également pas eu la langue dans sa poche cette saison. Après un déplacement à La Rochelle, où Clermont s'était incliné, l'entraîneur des Jaunards n'avait pas mâché ses mots envers ses joueurs et le nombre de cadeaux laissés au futur finaliste du Top 14. "C’est vrai qu’on souffre parce que ça fait trois matchs que c'est la même chose, les mêmes ingrédients, les mêmes résultats, les mêmes erreurs. Ce que j’en déduis, c’est qu’on est une équipe facile à battre… Si, si. Non pas parce qu’on n’a pas de qualités mais parce qu’on donne tout aux mecs en face. Les 19 points de la première mi-temps, tu les donnes. Donc c'est dur pour gagner les matchs."

Christophe Urios n'a pas changé de méthode en arrivant à Clermont. Icon Sport - Icon Sport

C'est la première fois que je pleure après un match

Héros de la finale du Top 14, Romain Ntamack est passé par toutes les émotions face à La Rochelle. Coupable d'une pénaltouche manquée à cinq minutes du terme mais auteur d'un essai légendaire, le demi d'ouverture toulousain n'a pu retenir ses larmes au coup de sifflet final. "Je pense que c’est la première fois que je pleure après un match. C’est toute la tension et tout le stress qui sont redescendus d’un coup. Et l’émotion qui est montée à ce moment. Un vingt-deuxième titre pour ce club qui ne cesse d’être dans les têtes d’affiche en Coupe d’Europe ou en championnat… On a une génération spéciale, unique je pense. À chaque match, on réussit à relever les défis."

Tout le monde déteste l'Angleterre

En plein Tournoi des 6 Nations, Mack Hansen s'était lâché à propos de l'Angleterre. Alors que l'ailier irlandais s'apprêtait à défier le XV de la Rose, Hansen avait tout simplement déclaré que "tout le monde déteste l'Angleterre en général ! C'est quelque chose dont j'étais conscient avant de venir en Irlande". Pour rappel, Mack Hansen est né en Australie.

\ud83d\udca5 On peut dire que le choc Irlande-Angleterre est lancéhttps://t.co/OxVHzqhwRV — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) March 14, 2023

Ce n'est pas une simple performance : c'est de l'ordre de l'exceptionnel

Philippe Sella, légende du rugby français (111 sélections) était à Twickenham lors du succès historique du XV de France. L'ancien centre international témoigne de ce moment rare : "Ce n'est pas une simple performance : c'est de l'ordre de l'exceptionnel. Un Crunch, c'est un match pas comme les autres. Dès que tu arrives au stade, il y a les hymnes et les tripes qui travaillent. Tu espères que ça va bien se passer et dès le début de la rencontre, la France a eu la mainmise sur le match. J'ai regardé ce Crunch avec le sourire, avec le bonheur."