6 NATIONS 2023 - Philippe Sella, légende du rugby français (111 sélections) était à Twickenham lors du succès historique du XV de France face à l'Angleterre (53-10). L'ancien centre international témoigne de ce moment rare et se projette, déjà, sur la Coupe du monde en France.

Philippe, quelle est votre analyse de ce 110e Crunch de l'histoire ?

C'est une journée et un week-end mémorables car je n'oublie pas les moins de 20 ans qui ont largement battu les Anglais. Des scores comme ça dans le Tournoi on en voit rarement. Je dis bravo. L'équipe de France réalise un beau Tournoi. L'adversité est rude avec l'Irlande et l'Ecosse qui sont deux équipes qui proposent beaucoup de jeu. Samedi, les Français ont eu la maîtrise 85 % du temps. Il y a certes ce petit passage à vide en début de seconde période mais ils ont vite repris leur domination.

Quitter le stade ? C'est un peu la mode là-bas quand ça ne se passe pas bien

Les Bleus ont-ils réalisé le match parfait ?

Oui, ça tend vers le match parfait. Chaque joueur a montré une immense implication, la discipline a été au rendez-vous, les Bleus ont gardé les ballons, ils ont proposé un jeu varié avec du jeu au pied à chaque fois judicieux, et cette fulgurance par moments... Elle est toujours là. Ils ont fait leur job. C'était fluide, engagé, technique. C'était beau.

Vous dites qu'ils ont fait leur job, mais c'est plus que ça non ? Il y a de l'ordre de l'irréel à passer 50 points aux Anglais...

Ce n'est pas une simple performance : c'est de l'ordre de l'exceptionnel. Un Crunch, c'est un match pas comme les autres. Dès que tu arrives au stade, il y a les hymnes et les tripes qui travaillent. Tu espères que ça va bien se passer et dès le début de la rencontre, la France a eu la mainmise sur le match. J'ai regardé ce Crunch avec le sourire, avec le bonheur.

Vous étiez à Twickenham. Qu'avez-vous ressenti ?

J'étais du côté des supporters français. Comme toujours le stade était comble, les "Swing Low, Sweet Chariot" résonnaient de temps en temps. Nous, on a chanté "La goffa Lolita" (chanson du groupe La petite culotte, N.D.L.R.) à Twickenham en réponse. C'était une magnifique ambiance, car il faut quand même dire que les Anglais ont supporté leur équipe. Jusqu'à l'heure de jeu...

Oui et certains ont quitté le stade sur le 6e essai français...

Oui après ils ont quitté le stade. C'est étrange mais c'est un peu à la mode là-bas quand ça ne se passe pas bien. J'ai dû mal à me souvenir d'une telle situation, ça faisait si longtemps que l'équipe de France ne s'était plus imposée en Angleterre. Je me souviens des années 90 où les Français étaient dominants, ils avaient gagné chez eux. En tant que supporter, en 1997-1998 les Bleus c'étaient "waouh !"

C'était "amazing"

Imaginiez-vous, rêviez-vous d'un tel scénario ?

Absolument pas. J'avais des craintes avant le match de voir les Anglais se transcender. Je pensais qu'il y aurait une réaction anglaise. J'imaginais également qu'ils allaient mettre une grosse pression, se montrer à la limite de la règle pour nous faire déjouer. Rien du tout. L'équipe de France a joué comme elle le souhaitait. Le ballon est très rarement arrivé à l'aile du côté de la Rose.

Une après-midi parfaite en somme...

Je n'ai jamais senti de danger. Jamais. J'étais heureux, c'était une après-midi de bonheur. Même s'il a plu presque tout le match, il faisait chaud à Twickenham. J'imagine le bonheur que les Bleus ont apporté à tous les téléspectateurs français. Pourtant avec ce temps, c'était une journée à l'anglaise.

Est-ce le plus grand match de l'équipe de France en Angleterre ?

En Angleterre non. Il y a un autre match sauf que ce n'était pas contre l'Angleterre. En 1997 ou 1998, je ne sais plus, les Français avaient joué les Gallois à Londres dans le stade de football de Wembley (victoire 51-0 le 4 avril 1998 face au pays de Galles offrant aux Bleus un deuxième grand chelem de rang, N.D.L.R.). Ce jour-là aussi il y avait eu 50 points. C'était "amazing" (incroyable, N.D.L.R.) comme ce samedi.

Les Bleus du capitaine Raphaël Ibañez avaient réalisé un double grand chelem en 1998. Icon Sport - Allstar

Avez-vous eu une petite pensée pour les Anglais, nos meilleurs ennemis ?

Ce sont des moments durs pour eux. J'imagine un silence glacial dans le vestiaire. Pour moi, il n'y a même pas eu de "remontée de bretelles" de la part du sélectionneur (Steve Borthwick). Le silence c'est le pire, surtout quand il résonne dans les corps des joueurs. Ce match est réellement historique.

La France a envie de quelque chose de grand

C'est beau pour l'équipe de France, d'abord, pour la France ensuite. C'est une année qui sert davantage que le grand chelem car dans ce Tournoi il y a eu des rencontres difficiles où les Français ont parfois eu des manques. Ils vont pouvoir s'appuyer sur cela.

Comment voyez-vous la suite ?

Cette équipe est soudée, forte. Il reste un match contre le pays de Galles qui est sans doute en dessous des autres nations. Il faut bien le négocier pour poursuivre cette année 2023 avec de la confiance et nous amener à la Coupe du monde. La France a envie de quelque chose de grand.

L'objectif ce n'est rien d'autre que le titre mondial, vous approuvez ?

Le XV de France est sur le podium mondial, c'est un fait, et il y a ce rêve... Mais il faut d'abord terminer la compétition en cours.

Les Bleus peuvent-ils être champions du monde ?

L'objectif, c'est d'être à la plus haute marche mondiale, en sachant que d'autres nations ont une intention similaire. Nous faisons partie de cette petite liste d'équipes qui peuvent réellement espérer devenir champions du monde. Il faut continuer à s'améliorer pour demain mais cette osmose est magnifique.