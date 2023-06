Romain Ntamack - Demi d’ouverture de Toulouse. Héros de cette finale mal engagée, grâce à un essai exceptionnel inscrit à deux minutes du coup de sifflet final, Romain Ntamack a accepté dimanche après-midi, avec un peu de recul, de revenir sur cette action qui va marquer sa carrière.

Comment s’est passé le retour sur Toulouse ?

C’était hyper sympa. Déjà, pour le trajet qui a été effectué en train, on avait un peu plus de temps que dans l’avion habituellement. Nous nous sommes mis dans un coin, tous ensemble et nous avons continué à fêter ce titre avec nos proches. Tout le monde avait envie de profiter de chaque instant, jusqu’à l’arrivée au Capitole où on a retrouvé nos supporters. C’est toujours un moment unique. On sent un soutien énorme, comme j’ai senti une ferveur incroyable toute la saison à Ernest-Wallon. Nous sommes fiers de leur ramener ce nouveau Brennus.

Avez-vous revu votre essai ?

Oui, forcément. Il passe en vidéo sur les réseaux sociaux notamment… Cela fait bizarre d’y jeter un œil et de se dire qu’on a réussi à faire un truc pareil. Franchement, je n’arrive toujours pas vraiment à réaliser, à me dire que c’est bien réel. C’est assez particulier comme sensation mais j’ai l’impression que ça fait déjà partie de l’histoire de notre championnat et de ce club-là. Ça, j’en suis heureux.

Avez-vous analysé l’action ?

Non, je ne suis toujours pas dans l’analyse technique ou tactique. Je suis encore dans l’émotion, j’ai juste envie de profiter de tout ce qu’il se passe depuis cet essai. En regardant les images, j’ai vu les gens qui se levaient au bord du terrain, les joueurs sur le banc de touche qui ont explosé de joie comme des fous. Tout le monde avait la tête baissée, pensait qu’on allait perdre… Et, quand j’ai vu tous ces mecs chavirer sur le moment et entrer sur la pelouse, c’était fantastique. Si j’analyse une chose pour l’instant, c’est notre bonheur (rires).

"Ma seule obsession, c’était de franchir cette ligne"

Qu’est-ce qui vous a traversé la tête quand vous avez vu l’intervalle s’ouvrir ?

J’ai assez vite remarqué qu’il y avait un espace, un décalage et qu’il avait la place pour jouer un surnombre. J’étais davantage parti là-dessus au départ. Mais j’ai finalement décidé de garder le ballon, et ça m’a réussi. Sincèrement, je crois que c’est la première action du match où nous sommes parvenus à tenir le ballon, à avoir quelques bonnes séquences de jeu, à faire se déplacer les Rochelais et à trouver un intervalle. C’est arrivé tard mais c’était peut-être le meilleur moment. Repasser devant au score à la dernière minute, il n’y a rien de mieux. C’est génial.

Il semble que vous levez les yeux vers l’écran géant durant votre course…

Honnêtement, je ne sais pas, je n’y ai pas fait attention. Je n’ai aucune idée de ce que je regardais, si ce n’est l’en-but pour voir si j’en étais loin ou pas. J’ai accéléré, malgré les crampes, pour aller au bout de cette course. Je me souviens quand même avoir jeté un œil à ma droite parce qu’un joueur rochelais revenait. J’ai peut-être levé la tête mais tout est allé tellement vite… Ma seule obsession, c’était de franchir cette ligne et d’aller aplatir le plus proche possible des poteaux pour faciliter la transformation.

Vous sortiez d’un moment dur, avec cette pénaltouche ratée quelques minutes plus tôt…

Sur ce coup-là, je me suis dit que je devais trouver une touche la plus proche de l’en-but possible pour avoir l’opportunité de marquer. On connaît les qualités des Rochelais en défense, notamment sur les mauls portés. On sait très bien que, si le ballon n’arrive pas à cinq mètres de l’en-but, les chances d’inscrire un essai contre eux sont quasiment nulles. J’ai tenté le tout pour le tout, et ça ne m’a pas réussi. Je l’ai mis en ballon mort.

Et que ressentiez-vous ?

Je n’étais pas dévasté ou anéanti. Mais j’étais déçu de moi. À mes yeux, la balle de match venait de passer… L’occasion était clairement manquée, je n’avais pas su récompenser le travail de mes coéquipiers à ce moment-là. Mais ces mecs, à côté de moi, sont extraordinaires. Ils sont tout de suite venus me relever la tête et me dire que ce n’était pas terminé. Je ne sais pas si quelqu’un veille sur nous ou sur moi là-haut mais, en tout cas, la bonne étoile était de mon côté.

"Je n’avais pas du tout l’impression de passer à côté de cette finale"

L’intervention de vos partenaires a-t-elle donc été décisive ?

Absolument. J’ai en mémoire François Cros qui vient me dire : « Allez Rom, ce n’est pas fini, il reste trois ou quatre minutes, rien n’est joué, donc on ne lâche rien. » J’étais un peu au fond du seau, je m’en voulais mais ces quelques mots m’ont fait basculer. Oui, ils ont peut-être été décisifs dans l’issue du match.

Vous attendiez depuis longtemps de débuter une finale de Top 14 avec le numéro 10 dans le dos. Avez-vous eu peur de passer à côté ?

Non. Parce que, jusqu’à la pénaltouche manquée, je pense que je faisais un bon match. Je l’avais entamé de la meilleure des manières avec un coup de pied par-dessus sur lequel on récupère le ballon, j’étais bien en défense. Mes sensations étaient bonnes, même si j’ai eu un peu de malchance sur cet en-avant en deuxième mi-temps. Le rebond n’est pas favorable et le ballon me tape sur la main. Mais j’étais dans mon match, je n’avais pas du tout l’impression de passer à côté de cette finale.

Que vous auriez pu perdre, à deux minutes près…

Si cela avait été le cas, j’aurais forcément été très déçu. Mais il ne faut pas oublier qu’on avait une magnifique équipe rochelaise en face. Le destin a décidé que Toulouse devait gagner.

Vous sembliez extrêmement ému au coup de sifflet final…

Je pense que c’est la première fois que je pleure après un match. Toute la tension est retombée d’un coup. L’émotion est montée à ce moment-là.

Mesurez-vous combien cette action va marquer votre carrière ?

Bien sûr, elle va la marquer. Mettre un essai victorieux en finale de Top 14, surtout pour ce club dans lequel j’ai grandi, je ne sais même pas si j’aurais osé en rêver quand j’étais jeune… Aujourd’hui, c’est une réalité, mais je ne le mesure pas encore. Je suis encore trop dans la fête, la joie, l’émotion. J’ai encore le temps pour m’en rendre compte.

"Nous avons réalisé un petit exploit"

Comme Denis Charvet pour son essai en finale 1989, on risque de vous en parler dans trente ans…

Je ne sais pas. Denis a son histoire, j’aurai la mienne. Mais je ne veux pas vivre dans les actions passées. Aujourd’hui, je veux être dans le présent. Dans quelques années, si on m’en parle, je trouverai ça cool. Mais, si ce n’est pas le cas, pas de soucis. Je suis juste content d’avoir permis à mon club de toujours d’avoir remporté un vingt-deuxième Bouclier de Brennus. Là, c’est tout ce que je retiens.

Surtout qu’après les deux demi-finales perdues la saison dernière, l’obsession d’aller chercher un titre était prégnante…

Oui, c’est vrai, c’était une obsession. Et je vais même vous dire que notre obsession, c’était de repartir avec les deux trophées, en Champions Cup et en Top 14. Pour la première compétition, nous avons connu un échec en demi-finale au Leinster même si je suis convaincu que nous avions les cartes en mains pour faire mieux. Dans notre sport, on ne maîtrise pas tout et nous étions extrêmement déçus après la défaite à Dublin. Chacun avait à cœur de bien finir en championnat.

Et de retrouver le champion d’Europe rochelais ?

On savait donc que ce serait très dur. Je ne peux même pas affirmer que cette équipe était en confiance. C’était au-delà, elle avait un surplus de confiance. Franchement, les Rochelais étaient intouchables, il ne pouvait rien leur arriver. Entre l’incroyable finale qu’ils ont réalisée en Champions Cup et l’impression qu’ils donnaient de pouvoir rouler sur tout le monde en phase finale de Top 14, j’ai vite compris que ce serait un exploit que de gagner contre eux. Je pense donc que nous avons réalisé un petit exploit samedi soir, en l’emportant sur cette dernière action qui est aussi un exploit en soi. Le sort nous a souri.

Et vous avez reçu les félicitations personnelles du président de la République, Emmanuel Macron, dans le vestiaire…

Oui, même si ce qu’il m’a dit va rester entre lui et moi. Il était très heureux pour nous et a eu des mots très gentils à mon égard. C’est un honneur de les avoir entendus. J’ai aussi reçu des marques d’affection de beaucoup de gens qui me sont chers. Ce sont des choses qui font plaisir, qui me donnent envie d’aller plus loin. C’est également pour ce genre de récompenses qu’on joue au rugby.

Parvenez-vous déjà à basculer sur la Coupe du monde, votre prochaine échéance majeure ?

Peut-être pas tout de suite, c’est encore un peu tôt. Mais, d’ici une petite semaine, on va commencer à calmer les festivités et à se concentrer sur nos objectifs à la rentrée qui sont grands.