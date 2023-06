Après la conclusion du Top 14 samedi 17 juin et la victoire du Stade toulousain en finale contre La Rochelle, c'est l'heure du grand bilan. À Montpellier, champion sortant, la saison 2022-2023 restera celle de la gueule de bois.

C'est de coutume, la saison post-titre est toujours délicate à gérer en Top 14. Montpellier, champion de France en 2022 face à Castres, n'a pas dérogé à la règle. En terminant à une médiocre et triste onzième place, les Héraultais ont traversé cette (très) longue saison de Top 14 avec une gueule de bois permanente, sorte de lendemain de fête difficile qui ne prend jamais fin. Pourtant, après une défaite inaugurale face au champion d'Europe rochelais à Deflandre, les Montpellièérains avaient enchaîné trois victoires consécutives en septembre pour se positionner à la deuxième place du classement. Rien, alors, ne présageait une saison aussi difficile pour la bande à PSA, même si les trois succès face à Bordeaux, Brive et Pau - des adversaires en difficulté - pouvaient être analysés comme un camouflet.

Passé ce bon mois de septembre, il faut creuser pour trouver du positif dans la saison montpelliéraine. La défaite sur le fil contre une jeune équipe toulousaine fit mal aux têtes (17-19), et l'enchaînement derrière (trois défaites et une onzième place), entraîna définitivement le MHR dans les bassesses du classement.

L'affaire Haouas comme point d'orgue d'une saison galère

La saison de Montpellier a été marquée par de nombreux coups de gueule du manager Philippe Saint-André, surtout en fin de saison où les défaites face à Castres, Bayonne et Brive ont fini par enterrer les légers espoirs de top 6, et même de qualification en Champions Cup. C'est ainsi que le 15 avril 2023, PSA exprimait sa honte après la victoire éclatante castraise au GGL Stadium : "Si tu penses que juste en enfilant le maillot, parce que tu as été champion de France et que tu as fait un bon match à Exeter, cela suffit... Ce soir, nous n'avons pas mal aux épaules. Je suis très énervé. Encore une fois, j'ai honte du contenu. On était prêts à jouer au ping-pong et pas au rugby."

Ce fameux match face à Exeter qu'évoquait à l'époque le manager, c'est sans doute la seule réelle éclaircie dans la saison du champion de France en titre. Septièmes et qualifiés pour les huitièmes de finale de Champions Cup, les Montpelliérains avaient livré un immense match sur la pelouse d'Exeter. Prolongations, 33-33, et une élimination cruelle au nombre d'essais inscrits (5-4), mais un MHR généreux, inspiré, et courageux après le rouge de Mercer : bref, autant de signaux positifs qui auraient dû normalement entraîner une belle fin de saison en championnat.

Au final, et c'est une triste réalité, on se souviendra de la saison de Montpellier comme celle de la chute d'un homme : Mohamed Haouas. Tout a été déjà dit, écrit et répété sur ce qu'est devenu "l'affaire Haouas", condamné pour violences conjugales en mai dernier.

Mercer, un dernier tour de piste

Un homme, non plus, à ne pas oublier : Yacouba Camara, le capitaine héraultais, auteur d'une magnifique première partie de saison avec son club, jusqu'à sa grave blessure au genou en janvier 2023 qui mit un terme à sa saison, et sans doute à son rêve de Coupe du monde.

Zach Mercer, lui, a une nouvelle fois réalisé une saison pleine, et a rarement déçu, même si son carton rouge (sévère ?) en Champions Cup a coûté cher à son équipe. Constamment dans l'avancée, constant dans l'effort, l'Anglais a bien conclu son histoire avec le MHR avant de rejoindre Gloucester pour rester sélectionnable avec l'Angleterre. Un XV de la Rose qui a fait appel à lui il y a deux semaines pour préparer la Coupe du monde en France (8 septembre - 28 octobre).

Zach Mercer a souhaité repartir jouer en Premiership à l'issue de la saison. Icon Sport

2023-2024 : un nouvel espoir ?

Avec l'arrivée de Richard Cockerill, le MHR voudra repartir du bon pied. Quid de l'avenir de Philippe Saint-André ? Le manager pourrait quitter le club, désireux de conserver un rôle important dans le sportif et pas franchement convaincu par un rôle de vice-président que le président Mohed Altrad lui aurait proposé. En termes de recrues, le club a remplacé Zach Mercer par Sam Simmonds, le troisième ligne d'Exeter. Harry Williams, Tolu Latu, Alexandre De Nardi ou encore le retour de Benoît Paillauge font partie des plus belles prises du club pour la prochaine saison. Rattez, Haouas, Mercer et Lam ne seront plus Montpélliérains la saison prochaine. Les Héraultais, non qualifiés pour la Champions Cup, auront à cœur de se qualifier pour les phases finales, et de mettre un point final à la plus longue gueule de bois de l'histoire.