Le manager du MHR, Philippe Saint-André, se montre fier de ses joueurs mais terriblement frustré par la succession de décisions arbitrales défavorables à son équipe. Il pose aussi question de l’intérêt d’envoyer des formations effectuer l’aller-retour en une semaine en Afrique du Sud.

Quel sentiment prédomine au sortir de cette défaite cruelle ?

Mes sentiments sont confus. Je suis extrêmement fier de mes joueurs et je tiens à le souligner en premier. Ils ont tenu tête à Exeter et même dominé, alors que nous avons évolué longtemps à 14 contre 15. Après, je suis perplexe et je me pose pas mal de questions car nous avons eu énormément de décisions arbitrales contre nous. Je trouve l’expulsion de Zach Mercer très sévère, on nous refuse trois essais, sur l’action George Bridge on juge sa passe en avant alors que c’est un défenseur qui le contre… On a l’habitude de dire en rugby que l’arbitre a toujours raison, même quand il a tort... Ce dimanche il a eu très souvent tort…

Exeter égalise à la dernière seconde et se qualifie aux dépends de Montpelliérains incroyables de générosité. #EXEvMHR pic.twitter.com/wQVeCN0ofD — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) April 2, 2023

Êtes-vous allé voir monsieur Andrew Brace, l’arbitre de la rencontre, afin de confronter vos impressions ?

Non, il ne valait mieux pas. Je risquais de m’emporter et de prendre 30 semaines de suspension. J’ai donc préféré aller parler à mes joueurs, leur dire tout le bien que je pensais d’eux et qu’il fallait s’inspirer de l’état d’esprit affiché ce dimanche à Exeter pour le sprint final de Top 14 qui nous attend. Nous sommes sur une bonne série, car nous n’avons pas perdu en Angleterre. Cela fait trois matchs de suite que l’on ne perd plus. Il faut poursuivre dans ce sens. Il nous reste cinq rencontres en championnat pour vivre une formidable fin de saison et notamment un match à domicile face à Castres, dans quinze jours, qui sera déterminant.

Cette non-qualification, n’était-elle pas un mal pour un bien face à un calendrier déjà surchargé ? Vous allez bénéficier d’un week-end de repos...

On n’entraîne pas et on ne manage pas pour perdre ! Mes joueurs s’étaient donné comme défi de se qualifier afin d’aller ensuite disputer un quart de finale de Champions Cup en Afrique du Sud. Ils ont fait les choses qu’il fallait… Après, à l’avenir, il faudra bien se poser les bonnes questions : à savoir s'il est logique et surtout raisonnable de demander à une équipe de jouer le dimanche en Europe et de partir 48 heures plus tard vers l’autre côté de l'équateur pour y jouer dès le samedi suivant, parfois même en altitude... Très sincèrement, je ne suis pas certain que de tes allers-retours soient bénéfiques pour la santé des joueurs.