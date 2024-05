Ce samedi soir, dans une rencontre hachée et animée par de nombreuses imprécisions, le Stade rochelais s’est défait de la Section paloise, 25-23. Le troisième essai marqué par le Rochelais Jules Favre a été offert par les Palois, qui peuvent nourrir de grands regrets.

On l’a bien compris, on ne retrouvera pas cette saison le Stade rochelais si séduisant des dernières années. Ce match face à Pau en fut à nouveau un grand exemple. Grégory Alldritt et ses coéquipiers ont été quelque peu fébriles et imprécis. Les Maritimes ont certes inscrit trois essais mais n’ont pas vraiment convaincu. S’ils furent solides en défense, il faut le reconnaître, une grande partie du temps, pour résister aux assauts répétés des valeureux Palois, ils ont finalement fini par plier dans les dix dernières minutes pour encaisser deux essais de la part des hommes de Sébastien Piqueronies, qui repartent avec un bonus défensif bien mérité.

Le Stade rochelais n'a pas brillé mais a assuré l'essentiel, ce samedi face à Pau.



Le film du match \ud83d\udc49 https://t.co/BDrgY0F5OR pic.twitter.com/lzwS5pyOVN — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 18, 2024

Les Rochelais ont néanmoins sauvé un succès primordial dans la course à la qualification pour les phases finales. Ils auraient pourtant pu perdre la rencontre, à un détail près…

Un essai casquette bienvenu pour Favre

Si Oyonnax a marqué un essai gag cet après-midi face à Toulon, le match du soir nous a également offert sa réalisation inattendue. À la 73e minute, les Palois sont menés 18-9 et perdent le ballon sur la ligne médiane, suite à un plaquage de Will Skelton. Sur le temps de jeu suivant, ils sont pénalisés pour un hors-jeu. Antoine Hastoy tente alors de trouver une touche à cinq mètres de l’en-but. L’ailier palois Eliott Roudil couvre bien et arrive même à sauver la touche en volleyant le ballon sur le terrain. Problème, il n’y a aucun coéquipier pour assurer le dégagement. Jules Favre, entré quelques minutes avant, a lui bien suivi l’action. Il surgit, bat Emilien Gailleton à la course et n’a plus qu’à aplatir le ballon pour un essai tout fait !

Cet essai casquette, offert sur un plateau par les Béarnais, a permis aux Rochelais de s’envoler en menant 25-9. Et les Palois pourront nourrir d'importants regrets par rapport à ce fait de jeu, puisqu’ils ont par la suite réussi à marquer deux essais dans les dix dernières minutes. 14 points qui, sans cet essai encaissé, leur auraient permis de s’imposer à Marcel-Deflandre et d’intégrer le top 6. Après la bourde de Grégory Alldritt la semaine dernière face à l'Union Bordeaux-Bègles, le vent a tourné en faveur des Maritimes cette fois-ci. Les grandes équipes provoquent la chance dit-on, et il fallait bien ça pour voir les Jaune et Noir sortir vainqueurs ce soir.