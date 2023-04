Défaits par un Castres olympique en mode guerrier, les Montpellierains sont tombés de haut et se mettent en grand danger pour la qualification. Après la rencontre, le manager Philippe Saint-André était très en colère. Une remise en question immédiate s'impose et il attend un retour lundi de ses cadres pour expliquer cette désillusion.

Montpellier a peut-être dit adieu à son Bouclier de Brennus lors de cette 22ème journée de Top 14 et cette défaite face à Castres (19-28). Longtemps apathiques, les Montpelliérains ont été pris par les contres foudroyants des Castrais et n'ont jamais réussi à trouver les solutions pour contrer les Tarnais. En conférence de presse d'après match, c'est un Philippe Saint-André très énervé qui s'est présenté devant les journalistes.

"Il y a de la honte ce soir, lançait d'entrée le manager du MHR le visage extrêmement fermé. Il y a de la honte par rapport à notre public, à notre président, à nos partenaires et aux gens qui nous suivent. Au rugby, si tu n'as pas envie de mettre de la dimension physique, tu ne peux pas jouer."

Philippe Saint-André a déploré le contenu du match. Ses joueurs n'ont jamais réellement pris la mesure de l'événement malgré l'enjeu de la rencontre. "On sortait de trois matchs de qualités, et aujourd'hui nous avons été pris dans les rucks, les collisions. Je ne sais pas combien de plaquages on a manqués..."

"On était prêts à jouer au ping-pong, pas au rugby"

Par deux fois les Héraultais ont encaissé deux essais en début de mi-temps, rendant l'équation beaucoup trop difficile face à une équipe castraise qui jouait son maintien et n'a rien lâché malgré le semblant de révolte du MHR en fin de match. "Je suis très énervé, j'ai honte du contenu, fulminait le manager après la rencontre. Sur les derniers matchs, ceux qui veulent vraiment jouer seront sur le terrain, les autres resteront chez eux. On a perdu 90 % du combat individuel. Dans l'envie, la détermination, la volonté d'imposer du combat de l'intensité : on a été absents."

Le gros coup de l'après-midi revient à Castres...



Pour revivre le multiplex \u2b07\ufe0f

Castres - Montpellier : https://t.co/OrnmlZZrZk

Brive - Stade français : https://t.co/XPU9tzQZ8B

Toulon - Perpignan : https://t.co/XZwGnm0xNk

Pau - Clermont : https://t.co/mNzMVMpIwQ pic.twitter.com/FOMgFPfdZR — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) April 15, 2023

Comment l'expliquer ? Les Montpelliérains ont-ils pris la rencontre avec trop de légèreté ? Ils restaient sur deux victoires en Top 14 et un huitième de finale de très bonne facture à Exeter, certes ponctué d'une élimination (33-33, un essai inscrit en moins), mais qui avait laissé une très bonne impression. "Je n'en sais rien, on va leur demander. Je suis le premier responsable aussi, expliquait-il. Même si on a prévenu les mecs dans la semaine, on les a sûrement très mal préparés." "Si tu penses que juste en enfilant le maillot, parce que tu as été champion de France et que tu as fait un bon match à Exeter, cela suffit... Ce soir, nous n'avons pas mal aux épaules. Je suis très énervé. Encore une fois, j'ai honte du contenu. On était prêts à jouer au ping-pong et pas au rugby."

"J'ai vu peu de compétiteurs"

Philippe Saint-André a sorti la sulfateuse devant les médias mais s'en est défendu en précisant qu'il avait tenu exactement le même discours quelques minutes plus tôt devant ses joueurs. "Il va falloir que les mecs aient envie de se faire mal les uns pour les autres. En match ! On s'entraîne bien, on est polis, très bien. Aujourd'hui j'ai peu vu de compétiteurs et de mecs qui avaient envie de se faire mal pour ce maillot et cette équipe." Montpellier pense-t-il encore à la qualification ? "Il nous reste quatre matchs mais déjà il faut les gagner. Et ce n'est pas avec l'état d'esprit que nous avons montré cet après-midi qu'on pourra se qualifier.

Malgré le soleil et la chaleur du jour, le vestiaire du MHR devait être glacial après cette défaite, la quatrième à domicile cette saison. Avant un déplacement à Bayonne samedi prochain, les joueurs et le staff vont devoir revenir sur ce non-match et trouver les raisons de cette absence au pire des moments. "On attend un retour lundi des leaders, confiait le manager. Le point fort des deux dernières années c'est qu'on ne lâchait jamais rien. On ne faisait pas tout bien mais on montrait une auto-détermination incroyable. Cette année on peut avoir 18/20 sur des matchs et parfois 4/20. Le haut niveau ce n'est pas ça."