Soulagé par le capital succès dans la course à la qualification face à Pau ce samedi soir (25-23), l’entraîneur des trois-quarts de La Rochelle Rémi Talès sait toutefois la marge de progression importante.

Rémi, vous étiez apparu dépité une semaine plus tôt dans les tribunes de Chaban Delmas et cette défaite nette (34-14) face à l’Union Bordeaux-Bègles. Ça va mieux, non ?

Tout n'a pas été parfait mais la victoire est là. C'est sûr que samedi dernier, à la même heure, on était tous abasourdis et dans le dur après une défaite compliquée. Il fallait relever la tête, il fallait vite regagner. On l’a fait, il faut retenir ça.

Victoire toutefois compliquée…

Compliquée, oui. A la 75e minute, tu as le bonus (offensif, NDLR). Cinq minutes après, c’est eux (bonus défensif). On s’est un peu compliqué la chose. Je pense qu'on fait une bonne entame mais qu'on n'est pas efficaces en zone de marque et, du coup, Pau continue à y croire. Notre équipe cherche un peu son rugby, n’est pas en pleine confiance. Forcément, elle doute. Mais il faut surtout retenir l'essentiel : les quatre points. On est toujours en vie. C'est ça, le principal. Il faut qu'on soit en vie et qu'on soit là dans quinze jours.

La Rochelle gagne une place au classement (5e) et reste en ballotage favorable pour la qualification…

On est en vie… On sait que notre rugby n’est pas léché, on sait qu'on est dans le dur mais les mecs répondent présents. Il y avait encore énormément de blessés. Ce Top 14 est hyper serré. Le Stade Rochelais, à deux journées de la fin, peut encore croire en la qualification. Il y a toujours une chance de Bouclier.

Les observateurs font la fine bouche sur le contenu, sur votre jeu. C'est dire le statut de la Rochelle et la hauteur des attentes…

On est tous comme vous. On gagne les matchs mais on reste sur notre faim, on ne va pas se mentir… La défaite du week-end dernier nous a fait mal à la tête. Il fallait gagner, c’est chose faite et, des fois, il faut savoir se contenter de choses simples. Comme un vestiaire qui sourit et qui a félicité Mathis Brunet pour son deuxième match. C’est le cinquième « 9 » du club et il a répondu présent. En début de saison, il n’aurait jamais imaginé ça. Il y a des faits de saison, des faits du hasard… Des petites choses mais qui sont hyper importantes. Il faut savourer et on repartira mardi ou mercredi au travail pour préparer Toulouse et la fin de saison, surtout.

A lire aussi : Top 14 – Le fait du match de La Rochelle – Pau : Jules Favre a profité de la bourde d'Eliott Roudil pour sécuriser la victoire des siens

Uini Atonio disait dans la semaine : « j’ai l’impression qu’on n’est pas loin ». Le staff maritime en est-il convaincu ?

On en est convaincu ! C’est à nous de trouver le déclic, de mettre les mecs dans les meilleures conditions. C'est vrai que ça fait un mois et demi que ça travaille bien, qu'on voit de belles choses à l'entraînement qu'on a du mal à reproduire en match. Et il faut se déclic là. Il faut cette action hyper positive, où l’on arrive à enchaîner des temps de jeu, à faire vivre le ballon, à trouver cette continuité qui fait que les mecs seront contents, vont vraiment se lâcher et prendre confiance.

Un mot sur le match de Grégory Alldritt, resté 80 minutes sur le terrain après sa mésaventure contre Bordeaux…

Il a donné une très belle réponse. Tout le monde a en tête l'action de la semaine dernière et son état quand il sort mais je pense qu'aujourd'hui (samedi), il a fait un gros match. Il a fait 80 minutes, il nous a fait avancer. On connaît l'importance de Greg et le leadership qu'il a sur l'équipe. Quand on a un Greg comme aujourd'hui, comme par hasard l'équipe avance ! Il arrive à rassurer les plus jeunes, il ne faut pas oublier qu’on a terminé le match avec une charnière de 19 ans (Brunet-Reus). Greg met tout le monde en confiance et ça fait du bien de le voir comme aujourd'hui.