Arrivé à Montpellier en 2020, l’ex-sélectionneur du XV de France Philippe Saint-André pourrait quitter le MHR dans les prochaines semaines.

Après un peu plus de trois ans passés à diriger Montpellier, Philippe Saint-André pourrait quitter le club héraultais dans les prochaines semaines. C’est ce que nos confrères de Midi Libre ont révélé ce mercredi. Avec le recrutement de l’Anglais Richard Cockerill acté, l’ex-sélectionneur du XV de France était censé prendre du recul avec le terrain et prendre un poste de vice-président la saison prochaine. Interrogé par nos soins il y a moins de dix jours, le président Mohed Altrad avait décrit ses futures missions ainsi : « Philippe fera ce que je n’ai pas le temps de faire dans le club, à savoir le marketing, la relation aux partenaires, la représentation à la Ligue, etc. Il développera aussi la connexion entre le centre de formation et l’équipe professionnelle. Philippe aura également une réunion hebdomadaire avec les joueurs leaders pour leur parler de l’institution MHR, de l’histoire du maillot… Il fera passer ce message : personne n’est au-dessus de l’institution. »

Provence Rugby insiste

Des missions qui n’auraient, selon nos confrères de Midi Libre, pas convenu à l’ancien sélectionneur des Bleus. En revanche, un projet à Provence Rugby lui a été présenté et le manager du MHR n’y aurait pas été insensible, d’autant que ce n’est pas la première fois que le club provençal manifeste son intérêt pour l’ex-boss des Bleus. En effet, outre le fait de conserver des missions rugbystiques (on lui proposerait un rôle de directeur du rugby, et il ne remplacerait donc pas le manager en place Mauricio Reggiardo) et non commerciales ou communicationnelles, le projet provençal aurait également l’avantage de rapprocher Saint-André de Toulon. Rappelons qu’il y vit toujours et fait depuis trois ans les voyages entre le Var et l’Hérault. Le projet provençal lui permettrait ainsi de se rapprocher grandement de son domicile. Contacté par nos soins, le manager n’a pas souhaité faire de commentaire. Seulement, le club a publié jeudi midi un communiqué dans lequel il «dément fermement les informations informations parues dans la presse ce mercredi 7 juin au sujet du départ de Philippe Saint-André.» Précisant enfin que le technicien était «engagé jusqu’en 2025, poursuivra l’exercice de ses missions au sein du club.» Un communiqué qui peut s’apparenter à une démarche pour que le club se «couvre», sur le plan juridique.

Pour rappel, « PSA » était arrivé au club en février 2020 en qualité de directeur sportif quand Xavier Garbajosa était le manager. Comme ce dernier fut rapidement remercié, Saint-André s’est rapproché du terrain onze mois plus tard, formant un trio avec Olivier Azam (en charge des avants) et Jean-Baptiste Elissalde (en charge des trois-quarts). Ensemble, ils avaient relevé la mission du maintien et même remporté le Challenge européen. L’année suivante, le triumvirat, renforcé par Alexandre Ruiz et Bruce Reihana, avait guidé le MHR vers son premier Bouclier de Brennus. Azam remercié l’année dernière, Ruiz en partance pour Soyaux-Angoulême, Bruce Reihana, Tom Whitford et maintenant Philippe Saint-André sur le départ, le MHR va tourner une nouvelle page de sa jeune histoire.