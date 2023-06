"C’est la première fois que je pleure après un match" : le top de déclas spécial Toulouse-La Rochelle

Qui dit finale de Top 14, dit top des déclas un peu spécial. Près de 48 heures après le sacre toulousain, on revient sur les déclaration fortes qui ont suivi Toulouse-La Rochelle. On retrouve forcément Romain Ntamack et Ronan O'Gara...

C'est le héros de tout un peuple. Grâce à un exploit personnel, deux minutes avant le coup de sifflet final, le demi d'ouverture haut-garonnais a offert aux siens un 22ème Bouclier de Brennus.

À l'issue de la rencontre, Romain Ntamack a paru très ému. Il est revenu sur ce moment en zone mixte : "Je pense que c’est la première fois que je pleure après un match. C’est toute la tension et tout le stress qui sont redescendus d’un coup. Et l’émotion qui est montée à ce moment. Un vingt-deuxième titre pour ce club qui ne cesse d’être dans les têtes d’affiche en Coupe d’Europe ou en championnat… On a une génération spéciale, unique je pense. À chaque match, on réussit à relever les défis."

Les Rochelais sont passés près d'écrire l'histoire ce samedi soir. Devant au score jusque dans les dernières secondes, les Maritimes ont craqué et vu Ntamack briser leur rêve.

Forcément déçu, Ronan O'Gara a tout de même préservé son franc-parler en zone mixte au moment de répondre aux journalistes. "Si nous avions gagné, ça n’aurait pas été volé et l’adversaire n’aurait pas pu contester notre victoire, a-t-il déclaré. Ça va être dur maintenant, car nous allons avoir le grand stade toulousain qui va expliquer le rugby à tout le monde et que nous ne sommes pas capables de gagner une finale. C’est malheureusement l’histoire que nous devons accepter mais quand on regarde le match ce n’est pas la vérité."

Il a frappé le premier dans cette finale de Top 14. Profitant d'un ballon échappé par Danty, Santiago Chocobares s'est en allé inscire le premier essai de Toulouse au Stade de France. Le centre argentin, embêté par des petits pépins physiques cette saison a savouré : "Pour moi, ce deuxième titre de champion de France (après celui de 2021) est une belle revanche : cette saison, la lourde blessure au genou m’ayant tenue éloigné des terrains quelques mois et la défaite en demi-finale de Champions Cup, contre le Leinster, n’avaient pas été simples à encaisser. Je suis donc un homme heureux, aujourd’hui."

Si d'un côté, la joie était logiquement présente, de l'autre, c'est la déception qui prime. Tout comme Ronan O'Gara, Brice Dulin a eu du mal à digérer le revers cruel vécu face à Toulouse. Une course de Romain Ntamack et tout s'est envolé pour les Rochelais.

"Nous avons eu d’autres opportunités pour tuer le match et nous ne l’avons pas fait, a avoué l'arrière international. C’est une finale, ça se joue à rien donc c’est dur. Les discours sont toujours les mêmes quand on perd une finale. Ce qui est dommage, c’est que c’est la première fois que je perds une finale en contrôlant le match. C’est le plus dur à avaler. Il y a des finales et tu sais que tu passes au travers, que l’équipe adverse joue mieux cette finale que toi. C’est comme ça."

Après Romain Ntamack et Santiago Chocobares, c'est Emmanuel Meafou qui a réagi au sacre des Rouge et Noir. Tout comme ses deux coéquipiers, le deuxième ligne haut-garonnais a exprimé sa fierté de soulever un nouveau Bouclier de Brennus.

"Ce ne fut pas un match facile. Nous connaissions les forces de La Rochelle dans le combat d’avants mais il fut parfois compliqué de répondre à leur puissance et leur organisation en mêlée fermée ou sur les mauls pénétrants, a déclaré l'Australien d'origine. Mais dans l’ensemble, nous avons montré beaucoup de caractère, beaucoup de détermination et finalement, c’est une très belle victoire. (il marque une pause) Franchement, je n’avais jamais vécu une telle joie... Je n’avais jamais vécu ça…"