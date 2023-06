Les Rochelais étaient à deux minutes de décrocher le premier Brennus de leur histoire, ce samedi, au Stade de France. Si Uini Atonio, Reda Wardi ou Grégory Alldritt ont fait parler leur puissance, la paire de centres Danty-Seuteni n’a pas eu sa maîtrise habituelle.

Brice Dulin 5,5/10

L’expérience de l’arrière a encore été précieuse, à défaut d’être suffisante. Ses contre-attaques ont dynamisé le jeu rochelais et ses jeux au pied ont régulièrement permis de renverser la pression. Sa relance sur laquelle il se fait "croquer" (62e) a coûté trois points. S’il n’a pas réalisé un triplé de Brennus, le numéro 15 aura réalisé une belle fin de saison.

Dillyn Leyds 5/10

Auteur d’un doublé à San Sebastian, l’ailier a su se rendre utile d’une toute autre manière. On l’a vu notamment à son avantage dans les airs, comme sur ce duel face à Thomas Ramos (35e), et intéressant dans sa couverture du terrain.

UJ Seuteni 3/10

Le centre regrettera sûrement longtemps son attitude défensive sur l’action décisive de Romain Ntamack. Sa montée est suicidaire. Il n’a pas eu son rayonnement habituel. Pour le reste, on l’a vu relativement peu inspiré dans ses choix de jeu.

Jonathan Danty 4/10

L’international a sans doute été victime de son envie de trop bien faire. On l’a vu commettre un nombre inhabituel de maladresses comme sur cet en-avant qui a « offert » un essai à Santiago Chocobares. Souvent sollicité en premier attaquant, il était attendu par la défense, ce qui ne l’a pas empêché de trouver de l’avancée. Il est apparu nerveux dans l’ensemble.

Raymond Rhule 4,5/10

L’ailier à tout faire des Rochelais s’est encore démultiplié, dans les airs comme en défense, mais il a manqué de tranchant offensivement sur les rares ballons à sa disposition. Dommage car sa débauche d’énergie méritait mieux.

Antoine Hastoy 5/10

L’ouvreur a manqué six points au pied en première période, ce qui coûte inévitablement cher à l’heure du décompte final. Plutôt sobre dans l’animation, il a été précis dans ses pénaltouches et son jeu d’occupation afin de mettre les Toulousains sous pression. Mais il fallait approcher la perfection pour l’emporter.

Top 14 - Antoine Hastoy (La Rochelle) Icon Sport - Icon Sport

Tawera Kerr-Barlow 7/10

Le demi de mêlée a encore sorti une prestation de haut vol. Son essai, opportuniste derrière un ruck, est un modèle d’intelligence (40e). Il claque un « 50-22 » magnifique (13e), trouve une belle sortie de camp (47e), croise magnifiquement pour Pierre Bourgarit (45e)… Le All Black aurait mérité un Brennus. Remplacé par Thomas Berjon (69e).

Grégory Alldritt 7/10

Des charges, des charges, et encore des charges. Et notamment une charge sur une mêlée à cinq mètres qui a permis de donner l’avancée nécessaire pour l’essai de Tawera Kerr Barlow juste avant la pause. Il a maintenu la cadence pendant toute la rencontre, profitant d'une mêlée dominatrice, tout en étant aussi très actif dans le secteur défensif.

Levani Botia 4/10

Il a surtout été aperçu dans le secteur défensif, en étant vaillant pour tenir la ligne d’avantage et en tentant de mettre les mains sur le ballon. Mais, il a croisé la route d’Emmanuel Meafou (20e), contraint de passer par un protocole avant de revenir. Il a été pénalisé pour une position de hors-jeu dans un ruck (50e), permettant à Thomas Ramos d’inscrire trois points. Il est encore pénalisé à la 59e derrière un ruck. Remplacé par Rémi Bourdeau à la 67e minute.

Paul Boudehent 6/10

Il a été l’homme à tout faire. Il a, comme à son habitude, beaucoup plaqué, mais il a aussi été vu ballon en main sur une belle offensive rochelaise en première période. Il a aussi été utilisé dans l’alignement en touche. Sa vitesse lui a encore permis d’être souvent le premier. Remplacé par Ultan Dillane (67e).

Will Skelton 7/10

Il a joué dans son registre en organisant les ballons portés autour de lui, mais aussi en se plaçant en premier attaquant pour redonner de l’avancée à l’attaque rochelaise. Il a été percutant et omniprésent pour effectuer un point d’appuis sur les offensives maritimes. Il ne faut pas non plus oublier qu’il a tenu l’axe droit de la mêlée qui a fait beaucoup de mal à Toulouse.

Top 14 - Will Skelton (La Rochelle) Icon Sport - Icon Sport

Romain Sazy 5/10

Toujours aussi précieux pour tout le travail invisible autour des rucks et dans les ballons portés, en accrochant toujours un maillot ou en effectuant le soutien qu’il faut. Une dernière sortie tout en sobriété avant d’être remplacé par Thomas Lavault à la 51e minute, qui réussit notamment un très bon contest au sol, avec l’aide de Thomas Berjon, à la 76e minute devant les poteaux toulousains.

Uini Atonio 7/10

Solide en mêlée fermée, il a été, comme à son habitude, souvent utilisé pour relancer le jeu après les rucks, fixant ainsi la défense toulousaine. Il inscrit un essai à la 45e après une superbe attaque rochelaise. Remplacé par Georges-Henri Colombes à l’heure de jeu qui a aussi dominé dans le secteur de la mêlée fermée.

Pierre Bourgarit 7/10

Très actif en début de match pour gagner des mètres ballon en main alors que les deux équipes se livraient un combat terrible sur la ligne de front. Toujours aussi énergique, il effectue une percée tranchante en début de seconde période, terminant sa folle chevauchée au pied des poteaux. Mais, l’action permettait à Uini Atonio d’inscrire le deuxième essai rochelais. Remplacé par Quentin Lespiaucq à la 57e qui a été actif dans le combat. Il doit laisser sa place à la 76e minute sur protocole commotion.

Reda Wardi 7/10

Il a donné le ton en mêlée fermée, secteur qui a permis à La Rochelle de revenir dans la rencontre. Il a remporté ses deux premiers duels en mêlée, avant de tenir bon sur la troisième qui amène le premier essai rochelais.Remplacé par Joël Sclavi à l’heure de jeu qui a été aussi impérial en mêlée fermée, remportant notamment une pénalité précieuse à la 75e minute, avant de trouver de l’avancée ballon en main sur l’action suivante. Malheureusement, il est en retard pour épauler Ulupano Seuteni et laisse du champ à Romain Ntamack sur la dernière offensive toulousaine.