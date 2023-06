Le manager du Stade rochelais, Ronan O’Gara, avait la sensation d’avoir offert la victoire aux Toulousains en concédant trois pénalités alors que son équipe avait pris le dessus et n’était plus en danger. Et s’il était admiratif du coup de génie de Romain Ntamack, il pensait que son équipe avait été la meilleure sur le terrain.

Quel est votre premier sentiment après ce final cruel pour La Rochelle ?

Un match, c’est 80 minutes. C’est quelque chose que j’ai appris en jouant contre Toulouse un match n’est jamais fini. Malheureusement ce soir, nous avons pris une mauvaise décision à la fin. Bravo à Romain Ntamack d’avoir la capacité de marquer un essai comme ça. Quel athlète, quel joueur ! C’était un essai exceptionnel et avec un essai comme ça, tu mérites de gagner. Je pense que nous n’étions pas proches de notre niveau ce soir. Pourtant nous avons été menés 13 à 3 et nous avons eu la capacité de passer à 20 à 13, mais après nous avons concédé trois pénalités qui pour moi nous coûtent le match.

Avez-vous le sentiment que les Toulousains se sont nourris de vos erreurs ?

Exactement. Regardez leur premier essai : Il n’y a aucune menace. C’est notre erreur avec un ballon tombé et un essai derrière. C’est trop faible. C’est le haut niveau, c’est impitoyable et ça dure 80 minutes. On va vraiment avoir des difficultés pour digérer cette défaite car je pense que nous étions meilleurs que Toulouse dans de nombreux secteurs mais c’est le sport.

Pourquoi pensez-vous que votre équipe n’a pas été à son niveau ?

Dans les vingt premières minutes, nous avons été faibles pour trouver l’espace. Nous avons été dans un jeu direct mais je pense que l’espace était plus au large. Mais ce qui est bien avec nous, c’est que nous ne sommes jamais stressés et nous avons trouvé une solution pour entrer dans le match. À 13-13 à la mi-temps, c’était parfait. On attaque très bien la seconde période en marquant un nouvel essai. Mais après, nous avons fait un peu dodo. Nous avons été dominants dans la mêlée mais nous étions juste un petit peu off, notamment quelques joueurs et cela se paie forcément à ce niveau. Mais si nous avions gagné, ça n’aurait pas été volé et l’adversaire n’aurait pas pu contester notre victoire. Ça va être dur maintenant, car nous allons avoir le grand stade toulousain qui va expliquer le rugby à tout le monde et que nous ne sommes pas capables de gagner une finale. C’est malheureusement l’histoire que nous devons accepter mais quand on regarde le match ce n’est pas la vérité.

Votre plan de jeu avait pourtant mis à mal cette équipe de Toulouse même si vous dites que vous n’étiez pas à votre meilleur niveau...

(Il coupe) Qu’est-ce qu’ils ont fait les Toulousains ? Oui, il y a le génie de Ntamack mais concéder trois pénalités à 20 à 13 ce n’est pas possible. Nous n’étions pas loin d’une saison magnifique, incroyable et maintenant nous sommes moyens. La vérité doit se trouver entre les deux. C’est très dur, mais un match dure 80 minutes. Et quand on joue contre des joueurs exceptionnels mais ils ont aussi beaucoup de joueurs moyens dans leur équipe, et malheureusement nous avons donné une opportunité à un de leurs bons joueurs. Il a vraiment cassé la porte pour marquer un essai.

Votre conquête a aussi dominé...

(Il coupe) Je ne voulais pas venir voir la presse car nous sommes vraiment très déçus, mais je pense que c’est une bonne chose de montrer que l’on doit perdre avec un peu de classe, et quand tu gagnes tu dois aussi le faire avec un peu de classe. Mais, nous sommes très déçus car nous avons gâché une opportunité. C’est l’histoire de ce soir.

Sur cette action, on vous entend demander depuis les tribunes : “montez, montez.” D’où est venu le souci : du fait que Ulupano Seuteni n’ait pas été suivi, qu’il soit monté trop vite ?

Il y a un ballon au milieu, il a pris une décision. Mais comme je l’ai dit dans le vestiaire : “On gagne et on perd ensemble.” C’est peut-être une mauvaise décision mais il a été bien manipulé par Romain. Ça arrive. Quand tu défends avec tes avants, tu dois être plus connecté. Il y en a douze, des actions comme ça. Tout le monde va parler de celle-là car elle est cruciale. Mais regardez quand on a mené 20 à 13, qu’est-ce qu’on a fait ? On a parlé à l’arbitre et on a pris dix mètres qui leur a donné trois points. Il y a une mauvaise contre-attaque qui donne ballon gratté et pénalité. Ils ont marqué 3, 3, 3… Après, il y avait 26-22. On était en contrôle, il restait trois minutes. Bien sûr, il y avait un danger mais c’est surtout venu par les “exceptionnel skills” de Romain Ntamack. Si tu es Toulousain, tu es content. Si tu es Rochelais, tu es dans le dur.

Le réalisme toulousain a été décisif, jusqu’au bout...

C’est exactement ça. Il y avait des individualités exceptionnelles. Si ce n’est pas Ntamack, c’est Dupont. Ce sera à nous de dire la prochaine fois “stop”. Parce que l’on a gâché l’opportunité, c’est ce qui me rend triste.

Cette défaite peut-elle laisser des traces ?

C’est sûr. Mais ça dépend de ta mentalité. Si tu es faible, oui. Les joueurs l’ont dit sur le terrain, ils étaient cuits. (Il coupe) S’ils pensent qu’ils sont les meilleurs, bravo à eux. Mais moi, je ne suis pas sûr.

La saison aurait pu être parfaite, elle reste tout de même belle…

Oui, mais imaginez… Le doublé était là, dans la poche. Il y avait l’action où Quentin (Lespiaucq N.D.R.L) prend le KO, on était en position de gratter le ballon. À Dublin, on avait pris l’avantage sur ça.

Quelle saison monumentale de ces hommes et de leurs supporters...



À quelques secondes d'un doublé exceptionnel, merci pour ce que tu apportes au rugby français @staderochelais !#STSR #FinaleTop14 pic.twitter.com/7yIFRV89vX — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) June 17, 2023

Pensez-vous qu’il y a pénalité sur l’action ?

Il arrête le jeu. Mais s’il n’y a pas le KO, on aurait eu l’opportunité de gratter et d’avoir trois points.

Sur la mentalité, vous avez encore trouvé les ressources pour revenir dans la partie après avoir, cette fois, été mené de dix points…

J’ai un super groupe. Je suis déçu mais très fier. Tout le monde va encore dire : c’est une autre défaite contre Toulouse. Mais quand tu cherches un peu plus profondément, ce n’est pas la vraie histoire. C’est ça que je vais garder en mémoire. Cette frustration, je vais l’avoir avec moi pour la saison prochaine. Là, ça va être les vacances, la Coupe du monde, on va voir du beau rugby. Et on reviendra avec un meilleur plan. On n’était pas loin d’une saison parfaite, malheureusement, ça se termine par une énorme déception. Ça, c’est la vie, le haut niveau. Je suis fier de mes joueurs. On a fait une bonne saison mais quand tu es des tueurs, tu ne peux pas laisser des choses derrière toi. Mais je ne peux pas avoir de mots négatifs envers mes joueurs. Je suis trop connecté avec eux.

La défaite va-t-elle nourrir l’appétit de ce groupe ?

Il y a un énorme appétit, ce n’est pas un problème. Je peux vous l’assurer, les joueurs sont hyper motivés. Il nous a manqué un peu de discipline. Leurs deux essais, ils arrivent d’une faute bête par nous et d’une mauvaise décision par UJ et deux plaquages manqués derrière. Comme j’ai dit, je dois féliciter Romain pour ça.

Romain Sazy a-t-il eu un mot pour le vestiaire ?

Il est très déçu. Ça m'a touché encore plus. Car il le méritait. C’est un grand vide de ne pas avoir le Bouclier sur le Port. Mais on peut pleurer toute la soirée, ça ne change rien.