Chocobares : « Une revanche personnelle »

Auteur d’un essai et d’une performance aboutie à Saint-Denis, Santiago Chocobares a, au Stade de France, largement expliqué les raisons de son regain de forme…

Le 1 er juin 2020, soit il y a un peu plus de trois ans, le trois-quarts centre des Pumas Jeronimo de la Fuent ( aujourd’hui à Perpignan) lâchait une bombe dans une interview accordée à nos confrères d’ESPN : « Les dirigeants de la UAR (la fédération argentine) viennent de nous annoncer la fin provisoire de la franchise des Jaguares en Super Rugby. Si des offres nous parviennent de l'étranger, nous sommes invités à les saisir pour soutenir l'effort économique du rugby argentin ». Dans la foulée, les Jaguares, dont les salaires n'étaient plus certains d'être amortis, s'exilèrent donc en Europe et, de Guido Petti à Tomas Lavanini en passant par Emiliano Boffelli, Marcos Kremer ou Pablo Matera, un important contingent d'internationaux débarqua donc en Top 14. Santiago Chocobares, 11 sélections avec les Pumas, fit partie de ceux-là : « J’avais aussi des contacts avec le Stade français, à l’époque. Mais mon père m’a dit : « Toulouse est le meilleur club si tu veux gagner des titres ». J’ai foncé ». Arrivé dans la ville rose à l’hiver 2021 et en la qualité de joker médical de Sofiane Guitoune, le malabar de la pampa (1, 88m et 96 kg) est rapidement devenu un membre à part entière du 15 majeur d’Ugo Mola et vient même de prolonger son contrat à Toulouse, il y a quelques semaines.

« L’objectif, être champion du monde »

Auteur d’un essai magnifique en début de rencontre, « Choco » (24 ans) expliquait à ce sujet, samedi soir : « Quand j’ai pris le ballon, j’ai cru que je ne pourrais pas aller au bout. J’ai cru que je n’aurais ni la vitesse, ni l’endurance. Mais j’ai tenu bon ; ça a souri ». À cet instant de la conférence de presse, il marquait une pause et reprenait ainsi : « Pour moi, ce deuxième titre de champion de France (après celui de 2021) est une belle revanche : cette saison, la lourde blessure au genou m’ayant tenue éloigné des terrains quelques mois et la défaite en demi-finale de Champions Cup, contre le Leinster, n’avaient pas été simples à encaisser. Je suis donc un homme heureux, aujourd’hui ».

Bientôt, Santiago Chocobares rejoindra les Pumas pour préparer la Coupe du monde en France et à ce titre, nourrit de belles ambitions : « L’objectif, c’est d’être champion du monde. Mais avec des adversaires tels Antoine (Dupont), Romain (Ntamack) ou Thomas (Ramos), ce sera très difficile... »