Brice Dulin voulait surtout éviter de dramatiser en rappelant que la saison du Stade rochelais était réussie avec le titre de champion d’Europe même s’il avouait avoir du mal à accepter la défaite alors que son équipe avait maîtrisé la rencontre.

Parlez-nous de cette dernière action de Romain Ntamack ?

Il n’y a pas que Romain Ntamack. L’action est contrôlable un ou deux temps de jeu plutôt, mais avec la fatigue accumulée et la pression. Et puis, il y a des grands joueurs en face, comme nous avons aussi, qui sont capables de faire des différence. Aujourd’hui, c’est Romain qui a réussi à faire cette différence mais parce qu’on lui donne aussi l’opportunité.

Aurait-il fallu mieux contrôler la ligne défensive plutôt que de monter haut comme vous aviez réussi à faire jusque-là ?

Il aurait… Il aurait. C’est fait. Il m’a fallu de longues minutes à la fin du match car j’avais une colère froide très importante en moi, car ce sont des choses que l’on peut contrôler. Mais la fatigue et des faits de jeu sur la circulation de notre défense, ce sont des petites choses qui font que l’on permet à cette action d’exister. C’est dommage car on se perd le match tout seuls même si les Toulousains ont aussi su se le chercher. Mais c’était du contrôlable, donc c’est le plus dur à accepter.

Que manque-t-il alors ?

Je ne sais pas ce qui manque. Il manque la victoire tout simplement. Nous n’avons pas su enfoncer le clou car nous avons eu des opportunités plus tôt dans le match que nous n’avons pas réussi à concrétiser. Mais quand on perd, on trouve plein de petites choses qui n’ont pas fonctionné. Mais la saison n’est pas catastrophique. Bien sûr, on termine sur cette défaite donc l’esprit va se focaliser sur ça. Notre saison n’est pas ratée, nous avons été champions d’Europe et on perd par nos propres erreurs cette finale. On chute alors que nous avions la possibilité de faire quelque chose de très beau C’est ça qui est dommage et qui nous attriste car on pense à tout le chemin parcouru et à Romain Sazy qui arrête aussi la dessus. C’est une déception globale plus que cette finale qui sera bien sûr difficile à digérer.

À cinq minutes de la fin du match, Thomas Berjon semble réussir un grattage pour vous offrir la pénalité de la victoire. Aviez-vous compris que l’arbitre avait simplement arrêté le jeu ?

Ça fait partie des faits de jeu. Nous avons eu d’autres opportunités pour tuer le match et nous ne l’avons pas fait. C’est une finale, ça se joue à rien donc c’est dur. Les discours sont toujours les mêmes quand on perd une finale. Ce qui est dommage, c’est que c’est la première fois que je perds une finale en contrôlant le match. C’est le plus dur à avaler. Il y a des finales et tu sais que tu passes au travers, que l’équipe adverse joue mieux cette finale que toi. C’est comme ça.

Avez-vous le sentiment que Toulouse a réussi à revenir au score sans parvenir à rentrer dans vos quarante mètres, mis à part sur la dernière action ?

Ils sont vraiment opportunistes et concrétisent chaque action avec des points. C’est ce qui leur permet de revenir, avec trois points, six points, alors que nous avions vraiment de l’avance. On se retrouve avec quatre points d’avance mais nous ne sommes pas en danger mais on défend mal et ils marquent cet essai. On ne va pas refaire la finale malheureusement.