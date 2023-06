Homme de confiance de Florian Grill, nouveau président de la FFR, le Clermontois Jean-Marc Lhermet devrait prendre une place centrale dans la nouvelle organisation fédérale. Il se projette ici sur la cohabitation à venir et les besoins du XV de France.

Quatre années après vous être engagé auprès d’Ovale ensemble, votre collectif accède à la présidence de la FFR. Le contexte était particulier et cette fois, vous étiez donnés favoris. Quelle est votre première réaction ?

J’avais choisi de ne rien attendre de cette élection. Par le passé, j’ai connu de grandes déceptions. Pourtant, à l’époque, les remontées du terrain étaient également positives, mais elles ne s’étaient pas avérées justes. Cette fois, j’étais juste impatient de voir si tout le travail allait payer et si Florian (Grill) allait récolter les fruits de ce travail. C’est chose faite zr c’est un énorme soulagement, beaucoup de satisfaction pour lui. D’autant plus que cette victoire est acquise sur un score très clair, net (58,14%) et avec un taux de participation remarquable (95,47% des voix exprimées). Cela amplifie la légitimité.

Est-ce l’aboutissement de vos quatre années d’engagement ?

Ce n’est pas un aboutissement, non. Nous n’avons pas travaillé pour être élus à la présidence. Ça n’a jamais été la finalité. Nous voulions mettre en place un réseau et construire un programme de gouvernance qui serait favorable à notre sport. L’élection est donc un point d’étape dans la mise en place de notre projet. Désormais, on va pouvoir bosser et mettre en place des choses que nous pensons favorables au rugby français. Que notre sport aille mieux, demain.

Florian Grill est élu Président de la FFR !



Toutes les infos > https://t.co/28k6nKsyh0 pic.twitter.com/w4EUhphT3d — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) June 14, 2023

La présidence de Florian Grill sera frappée du sceau de la cohabitation, avec un comité directeur où vous n’êtes pas majoritaires. Doit-on craindre un blocage ?

Nous voulons rassembler un maximum de personnes. On va prendre le temps d’échanger avec les élus de l’opposition qui sont en place, leur dire qu’on a envie de travailler avec eux, en tout cas avec ceux qui le souhaitent. Même chose pour les salariés de la fédération : on veut leur présenter quelle sera notre façon de travailler et les rassurer. Et, en parallèle de tout cela, commencer à appliquer notre programme en consolidant notre maillage sur le terrain, auprès des clubs amateurs.

Une cohabitation pacifiste et constructive, en quelque sorte ?

Nous l’appelons de nos vœux. L’intérêt du rugby français est là. Les derniers mois n’ont pas été faciles, pour eux comme pour nous. Le combat politique est un exercice qui laisse toujours des traces. Mais on veut tourner la page.

Patrick Buisson également, il semblerait, puisqu’il déclare sur notre site : "Nous ne voulons pas bloquer le système".

Cela détonne avec ce qu’il avait pu dire ces dernières semaines, mais on sait que les postures de campagne ne sont pas forcément celles post-campagne. J’ai été surpris et très heureux de lire ces propos. Le rugby français a besoin de ces discours d’apaisement. Je répondrais à Patrick Buisson qu’on compte vraiment sur lui et sur les autres membres du comité directeur. Nous souhaitons vraiment travailler avec eux. Mais les déclarations d’amour ne suffisent pas : il faudra des preuves d’amour.

Une première échéance capitale se profile, avec la Coupe du monde et d’énormes espoirs qui entourent le XV de France. Faut-il s’attendre à des ajustements de votre part autour des Bleus ?

Notre message est clair : cette équipe de France est déjà dans l’excellence, avec des résultats superbes. Tout doit être mis en œuvre pour assurer la continuité de l’excellence déjà en place. Il n’est pas question de déstabiliser les Bleus, leur environnement ou leur staff. Ce n’est pas notre intention et rien ne bougera.