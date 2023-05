La femme de Mohamed Haouas, Imane Haouas, a réagi après le procès de son mari pour violences conjugales, au micro de Via Occitanie. Elle se dit pressée de retrouver le pilier et explique avoir plaidé en sa faveur.

Condamné à une peine d'un an de prison ferme sans mandat de dépôt pour des faits de violences conjugales, Mohamed Haouas a vécu une semaine mouvementée. Sa femme Imane, victime de l'agression, a réagi à la condamnation de son mari après le procès, qui s'est tenu à Montpellier ce mardi. Au micro de Via Occitani, elle explique avoir hâte de retrouver son mari et dévoile avoir plaidé en sa faveur au cours du procès. Elle confie aussi avoir pleuré lors du réquisitoire.

Après cette affaire, la Fédération Française de rugby a déclaré Mohamed Haouas comme inéligible pour le XV de France, alors que l'ASM Clermont, club avec lequel il s'est engagé pour l'an prochain, a indiqué que le pilier ne porterait pas les couleurs du club. "Les faits reprochés à l’encontre de Mohamed Haouas, et qu’il a reconnus, sont inacceptables. Au-delà de l’éthique prônée par notre sport et comme l’a rappelé la Ministre Déléguée Amélie Oudéa-Castéra, ils sont totalement incompatibles avec le respect et les valeurs enseignés et cultivés au sein de l’ASM, de l’école de rugby à l’équipe professionnelle", a même communiqué le club auvergnat.