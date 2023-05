Ce mardi, Mohamed Haouas a été condamné à un an de prison ferme sans mandat de dépôt pour "violences conjugales" envers sa femme. Quelques minutes après l'annonce de cette peine, l'ASM a réagi, expliquant via un communiqué que le pilier droit international "ne pourra pas porter, sur le terrain, les couleurs de notre club".

C'est avec un communiqué clair, net et précis que l'ASM Clermont Auvergne a réagi à la condamnation de Mohamed Haouas. Alors qu'il s'était engagé pour trois saisons avec le club auvergnat, le pilier droit ne portera finalement jamais les couleurs jaune et bleu.

En quelques lignes, l'ASM a expliqué son choix : "Les faits reprochés à l’encontre de Mohamed Haouas, et qu’il a reconnus, sont inacceptables. Au-delà de l’éthique prônée par notre sport et comme l’a rappelé la Ministre Déléguée Amélie Oudéa-Castéra, ils sont totalement incompatibles avec le respect et les valeurs enseignés et cultivés au sein de l’ASM, de l’école de rugby à l’équipe professionnelle.

Par son comportement Mohamed Haouas se met en totale opposition avec notre identité et nos convictions, et en l’état des éléments dont nous disposons, il ne pourra pas porter, sur le terrain, les couleurs de notre club."

— ASM Rugby (@ASMOfficiel) May 30, 2023

"Clermont devra lui verser une indemnité assez forte"

Quelques secondes arès avoir pris connaissance de la peine de son client, Maître Gallix, avocat d'Haouas s'était exprimé au sujet de l'ASM Clermont Auvergne avant même que le club publie le communiqué. Il a déclaré ceci : "Je crois savoir que le club de Clermont n’a pas l’intention de le conserver. Il faudra voir sur le plan juridique car il a un contrat (de trois ans) qui commence le 1er juillet. S’il restait en prison, Clermont aurait fait constater son absence et n’aurait pas d’indemnités à verser. Maintenant qu’il n’ira pas en prison, l'ASM, si elle ne veut pas conserver Mohamed Haouas, devra lui verser une indemnité assez forte car il avait un salaire prévu de 300.000 euros par an environ."

De toute évidence, cette affaire n'est pas encore terminée.