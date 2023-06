Condamné pour violences conjugales lors de son procès mardi, Mohamed Haouas peut compter sur le soutien du président du MHR, Mohed Altrad, qui ne veut pas laisser tomber le joueur qui a porté six saisons les couleurs de Montpellier, et qui quittera le club en fin de saison.

C'est un soutien de taille pour Mohamed Haouas. L'international français, qui a été condamné mardi à un an de prison ferme sans mandat de dépôt pour des faits de violences conjugales, est soutenu par son futur ex-président Mohed Altrad. L'homme d'affaires, interrogé par téléphone à France 3 Occitanie, se dit prêt à pardonner à son joueur, ou du moins à ne pas le laisser tomber. "Nous ne le laisserons pas tomber. Je connais ce garçon depuis son adolescence. On est allé le chercher plusieurs fois au poste. La dernière fois, c'est Yacouba Camara qui s'en est chargé."

Le contrat de Mohamed Haouas prend fin le 30 juin prochain avec le champion de France sortant. Le pilier droit avait signé avec l'ASM Clermont, avant que le club auvergnat ne revienne sur sa décision dans un communiqué clair, net et précis : "Les faits reprochés à l’encontre de Mohamed Haouas, et qu’il a reconnus, sont inacceptables. Au-delà de l’éthique prônée par notre sport et comme l’a rappelé la Ministre Déléguée Amélie Oudéa-Castéra, ils sont totalement incompatibles avec le respect et les valeurs enseignés et cultivés au sein de l’ASM, de l’école de rugby à l’équipe professionnelle. Par son comportement Mohamed Haouas se met en totale opposition avec notre identité et nos convictions, et en l’état des éléments dont nous disposons, il ne pourra pas porter, sur le terrain, les couleurs de notre club."

"Déçu par son comportement"

Mohamed Haouas passera le 26 juin devant le juge d'application des peines afin de déterminer les modalités de purge de sa peine. Sont notamment question le port d'un bracelet électronique, ou une peine transformée en Travaux d'Intérêt Généraux. À la sortie de son procès, l'avocate du joueur, Me Gallix, s'était dit soulagé et satisfait par le verdict : "C’est un geste isolé, une balayette, une gifle. On n’est pas dans le cadre de violences chroniques. J’ai eu très peur après les réquisitions de la Procureur. Je pensais que le Tribunal allait suivre une partie des réquisitions et que Mohamed dorme encore en prison ce soir (mardi soir). C’est une grande satisfaction."

Outre le président de Montpellier, Jean-Baptiste Élissalde, l'entraîneur du MHR, a réagi à "l'affaire Haouas" dans l'émission vià Rugby. "Nous l'avions prévu sur la feuille de match pour sa dernière rencontre avec le MHR. C'est bizarre, nous avions comme le pressentiment qu'il pouvait se passer un truc, mais nous n'imaginions pas à ce point-là. C'est triste pour tout le monde : pour sa famille et sa femme en particulier, mais aussi pour lui, pour le club de Montpellier et Clermont. Je suis déçu par son comportement. Nous étions habitués à un "Momo" souvent hors cadre, et ça faisait partie de sa personnalité, mais là, il a franchement dépassé les bornes. Pour moi, c'est irrémédiable."