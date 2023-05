Clermont recevra le Racing 92 (dimanche, 21h05) pour le dernier match d'une saison éprouvante psychologiquement. Des blessures à des fins de matchs ratées, l'ASM a manqué son exercice 2022-2023.

Aux premières heures de l'été, l'ambition était clairement affichée. Jean-Michel Guillon, président de Clermont, avait affirmé que ses joueurs joueraient le bouclier de Brennus "dès cette saison et la Champions Cup d'ici 2025". Autour d'un staff légèrement étoffé, avec l'ajout de Jared Payne, Jono Gibbes entamait son deuxième exercice à la tête des Jaunards avec un recrutement tourné vers les lignes arrières.

Belleau, Plisson, Simone ou Newsome devaient permettre à l'attaque clermontoise de martyriser ses adversaires et de sanctionner chaque erreur. Les premières semaines de compétition étaient plutôt à l'avantage des Jaunards avec notamment une victoire impressionnante face à La Rochelle, un succès bonifié face à Lyon et une victoire importante à Perpignan. Mais ensuite, tout s'est déréglé avec un match nul contre Bordeaux-Bègles et, surtout, une défaite insignifiante face à Bayonne.

Un nombre inquiétant de blessures

Le déclin de Clermont trouve ses sources dans un nombre ahurissant de blessures en première partie de saison. Yato, Fourcade, Slimani, Cancoriet, Hériteau, Newsome... L'ASM n'a jamais vraiment pu compter sur son équipe type cette saison. Un exemple : Clermont a perdu face à Bayonne dans son antre avec vingt (!) joueurs absents ce jour-là, en comptant les internationaux partis en sélection.

À l'inverse de Jono Gibbes, Christophe Urios a pu bénéficier d'un groupe un peu moins touché par les blessures et qui a su réaliser de belles prestations en Challenge Cup et à domicile. Le hic ? Il est que les Clermontois ont été incapables de rayonner à l'extérieur, la faute à des fins de matchs impardonnables.

Brive et Bayonne : matchs imperdables

À quelques heures de Noël, les Jaunards ont sans doute connu le tournant définitif de leur saison. Alors qu'ils menaient pendant 88 minutes sur la pelouse de Brive, les Clermontois ont trouvé le moyen d'offrir la victoire au CAB dans un Stadium en furia. Après 80 minutes plutôt solides, les hommes de Jono Gibbes avaient totalement perdu pied dans les dernières secondes de la partie.

À Bayonne, début mai, les Clermontois touchaient des deux mains un deuxième succès à l'extérieur cette saison. En menant 18-6 à vingt minutes du terme, les protégés d'Urios faisaient le match parfait à Jean-Dauger. Mais une nouvelle fois, des fautes individuelles ont fait dérailler Clermont. Une victoire dans le pays Basque aurait encore pu faire espérer les Jaunards à une qualification en Champions Cup. À ces matchs imperdables à l'extérieur, l'ASM a également perdu un point de bonus offensif sur la sirène face à Pau, et s'est fait rattraper au Michelin par Bordeaux-Bègles.

Les buteurs ont perdu la mire

Face à l'UBB justement, Anthony Belleau avait eu la pénalité de la gagne à quelques secondes de la fin. Un échec symbolique du manque de réussite criant de l'ancien toulonnais ainsi que de Jules Plisson. Recrutés pour succéder à Camille Lopez, les deux ouvreurs ne se sont jamais vraiment imposés dans l'esprit de Jono Gibbes, puis de Christophe Urios. Avec 65 et 72% de réussite, Anthony Belleau et Jules Plisson sont parmi les pires buteurs du championnat.

Des taux de réussite qui ont sans doute poussé le manager auvergnat à recruter Benjamin Urdapilleta, qui passe 87% de ses tentatives. Dans l'animation du jeu, ni l'un ou l'autre n’est parvenu à imposer leur patte sur l'attaque clermontoise. Au final, avec une infirmerie qui ne s'est jamais vraiment vidée, des gestions de match indignes du statut de l'ASM et sans buteur fiable, Clermont finira donc sa course dans le ventre mou du Top 14 et sans phase finale, pour la deuxième saison de suite.