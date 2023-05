Le marché des transferts continue de s'agiter en vue de la saison prochaine. Antoine Dupont, le capitaine du XV de France, a découvert son double au Musée Grévin. La sanction concernant le pilier du Leinster est connue. Découvrez les cinq infos à ne pas manquer de ce jeudi 25 mai.

L'ASM confirme officiellement l'arrivée de Joris Jurand (27 ans). L'arrière de Brive s'engage pour 2 saisons sous les couleurs du club auvergnat et connaîtra son troisième club de Top 14."Le club a besoin de garçons comme Joris qui ont des aspérités, du caractère et un parcours tout sauf lisse, a confié Christophe Urios, Il est dans la lignée des joueurs qui vont nous rejoindre, des garçons qui vont mouiller le maillot et se battre pour nos couleurs avec l’ambition et l’envie de faire avance le projet ASM."

Le MHR a officialisé ce jeudi 25 mai les arrivées des deux biarrots Auguste Cadot (21 ans, trois-quart centre) et Baptiste Erdocio (22 ans, pilier). Les deux joueurs ont signé pour rejoindre l'effectif montpelliérain jusqu'en 2026.

Que ce soit au niveau de son effectif, de son staff ou de ses finances, l'US Carcassonne est dans une situation délicate suite à la relégation en Nationale. On fait le point sur les différents sujets qui vont être ceux des dirigeants audois dans les prochaines semaines.

Antoine Dupont a eu l'honneur d'être intronisé au Musée Grévin ce mercredi 24 mai. Le capitaine du XV de France et Frédéric Michalak ont découvert les statues de cire à leur effigie et rejoignent ainsi Sébastien Chabal dans le célèbre musée parisien.

Ce fut un des grands personnages de la finale de Champions Cup entre le Leinster et La Rochelle. Exclu dans les dernières secondes pour un déblayage illégal sur Georges-Henri Colombe, Michael Ala'alatoa connaît sa sanction. Le pilier droit a été suspendu trois semaines.