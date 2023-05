L'ASM confirme officiellement l'arrivée de Joris Jurand (27 ans). L'arrière de Brive s'engage pour 2 saisons sous les couleurs du club auvergnat et connaîtra son troisième club de Top 14.

Le mercato de l'ASM n'en finit plus. Le club a officiellement annoncé ce jeudi l'arrivée de Joris Jurand en provenance de Brive, comme nous l'annoncions dans nos colonnes mercredi. Il jouera en Jaune et Bleu pour les deux prochaines saisons.

\ud83c\udd3e\ud83c\udd35\ud83c\udd35\ud83c\udd38\ud83c\udd32\ud83c\udd38\ud83c\udd34\ud83c\udd3b\u270d\ufe0fJoris JURAND s’engage pour 2\u20e3,2\u20e3 saisons !



L'ailier-arrière du CAB portera les couleurs de l'ASM Clermont Auvergne jusqu'en juin 2025.

Formé à Chateaurenard et Provence Rugby, l'arrière et ailier avait commencé son aventure à Brive en décembre 2018 en tant que joker médical (prêté par Montpellier). En 5 saisons, le joueur de 27 ans a joué 84 matchs et a marqué 17 essais.

"Il est dans la lignée"

Trois quart polyvalent, Jurand correspond aux attentes du manager Christophe Urios : "J’aime ce genre de joueurs. C’est un arrière puissant, mobile, robuste qui est capable de mettre du danger un peu partout sur le terrain et dont les trajectoires de course vont faire peser pas mal de menaces sur les défenses adverses. Quand il porte le ballon, ça déménage !"

"Le club a besoin de garçons comme Joris qui ont des aspérités, du caractère et un parcours tout sauf lisse, confie Urios, Il est dans la lignée des joueurs qui vont nous rejoindre, des garçons qui vont mouiller le maillot et se battre pour nos couleurs avec l’ambition et l’envie de faire avance le projet ASM." Jurand sera auvergnat jusqu'à juin 2025.