Nombreux départs, recrutements annulés, staff incertain... La relégation redistribue les cartes à Carcassonne

Que ce soit au niveau de son effectif, de son staff ou de ses finances, l'US Carcassonne est dans une situation délicate suite à la relégation en Nationale. On fait le point sur les différents sujets qui vont être ceux des dirigeants audois dans les prochaines semaines.

Ça n'est pas vraiment une surprise mais Carcassonne se retrouve dans une situation très délicate à la suite de sa relégation en Nationale. À égalité avec Soyaux-Angoulême (52 points), les Audois ont terminé premiers relégables, à la 15e place, à cause des deux défaites contre les hommes de Vincent Etcheto. La vie en Nationale n'est pas celle du Pro D2 et provoque de nombreux bouleversements à tous les niveaux du club.

Premièrement, de nombreux départs sont à déplorer dans l'effectif : Martin Dulon et Samuel Marques vont rester en Pro D2, respectivement à Colomiers et à Béziers, comme indiqué sur Rugbyrama. De même, Baptiste Mouchous et Soso Bekoshvili porteront les couleurs de Rouen, Jérémy Boyadjis celles de Vannes et Youssef Amrouni sera biterrois. Jules Martinez pourrait retourner à Narbonne. La relégation ne garantit pas aux joueurs sous contrat de rester. "Beaucoup souhaitent rester chez nous mais financièrement on ne peut pas. On a joué la transparence", précise le coprésident Benoît Mestre dans un entretien chez nos confrères de L'Indépendant. Les prêtés Connor Sa (UBB), Simon Meka et Joris Dupont (Castres) retrouvent leurs clubs tandis que Maxime Marty prend sa retraite.

Douglas, Graham et Levron ne viendront pas

Comme indiqué par le quotidien, les recrues Levi Douglas (deuxième ligne, Grenoble), Gary Graham (troisième ligne, Newcastle) et Alexis Levron (demi de mêlée, Tarbes) ne viendront finalement pas. Ce dernier a opté pour Soyaux-Angoulême.

Dans le staff aussi ça bouge, puisque Christian Labit est parti. Jean-Marc Aué a été nommé entraîneur principal. Aurélien Cologni (défense) et Mathieu Cidre (avants) sont sous contrat un an de plus mais des départs sont envisageables. De son côté, le coprésident Frédéric Calamel a souhaité prendre du recul. Il reste cependant actionnaire.

Si on fait le nécessaire, il n'y aura pas de rétrogradation supplémentaire

Malgré toutes ces problématiques, la crainte principale du côté d'Albert-Domec est financière. En effet, l'USC se retrouve face à un déficit financier important. "Je ne donnerai pas le montant car c'est interne, ça appartient aux actionnaires et au club, répond Benoît Mestre à L'Indépendant, qui évoque un déficit "oscillant entre 300 000 et 700 000 euros". Une descente, c'est une perte financière importante avec notamment 2 millions d'euros de droits TV, soit un tiers de ton budget en moins [...], des partenaires qui n'iront peut-être pas au niveau où ils étaient. C'est compliqué."

L'ampleur du problème est telle qu'un rendez-vous avec la DNACG est pris le 6 juin. Des garanties financières seront demandées. "Si on fait le nécessaire, il n'y aura pas de rétrogradation supplémentaire, poursuit le dirigeant. Il peut y avoir une sanction parce qu'on a pris un peu de retard sous forme d'amende ou de points de pénalité en Nationale." Décidément, la trêve sera studieuse à Carcassonne...