Antoine Dupont a eu l'honneur d'être intronisé au Musée Grévin ce mercredi 24 mai. Le capitaine du XV de France et Frédéric Michalak ont découvert les statues de cire à leur effigie et rejoignent ainsi Sébastien Chabal dans le célèbre musée parisien.

On a longtemps dit qu'il n'y en avait pas deux comme Antoine Dupont. C'est maintenant vrai ! Le demi de mêlée du Stade toulousain et du XV de France a pu découvrir ce mercredi 24 mai son double de cire, au Musée Grévin.

Représenté assis dans un décor de vestiaire, vêtu de la tenue du XV de France, ballon en main, on peut le voir visage souriant. Une œuvre du sculpteur Stéphane Barret. Une certaine reconnaissance pour la capitaine français, déjà récompensé du titre de meilleur joueur du monde en 2021 et meilleur joueur du Tournoi des Six Nations à trois reprises (2021, 2022 et 2023).

Michalak a lui aussi droit à sa réplique

L'ancien ouvreur du XV de France, Frédéric Michalak a lui aussi droit à sa statue. Représenté debout, dans une tenue de ville, l'ancien international du Stade toulousain s’est dit "honoré d'être représenté aux côtés d'Antoine. Bravo et merci pour cette opportunité."

Frédéric Michalak a lui aussi été honoré par le Musée Grévin. Icon Sport - Abaca

De son côté, Antoine Dupont a confié qu'il avait trouvé le temps pour la prise des mesures... après son carton rouge face à l'Afrique du Sud en novembre dernier. "On a parlé d'un emploi du temps chargé, du coup j'ai dû prendre un carton rouge pour passer trois heures avec Frédéric pour les mesures" s'est amusé le joueur.

Ces deux hommes sont désormais aux côtés de Sébastien Chabal entre les murs du Musée Grévin.