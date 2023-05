Le demi d'ouverture de l'ASM Clermont s'est longuement confié sur sa première saison en Auvergne. L'ancien toulonnais évoque les difficultés de son club cette saison, mais aussi les critiques dont il fait l'objet avec un pourcentage de réussite au pied le plus bas du Top 14. Anthony Belleau évoque également l'arrivée de Benjamin Urdapilleta à l'ASM...

Actuellement 9emes à trois points de Bayonne et de l'Europe, les Clermontois peuvent encore espèrer une belle fin de saison. Leur maître à jouer Anthony Belleau a accordé une longue interview au Midi Olympique. Il y évoque sa première saison, les résultats décevants du club, l'explosion de Baptiste Jauneau, mais aussi ses difficultés actuelles en termes de réussite au pied. Le demi d'ouverture n'élude aucune question, bien au contraire, et s'accorde sur sa mauvaise passe actuelle face aux perches : "Je suis frustré, concéde-t-il, même si j’essaye toujours de garder le cap après des échecs. Quand vous êtes numéro 10, vous êtes responsable de la direction du jeu. Il faut être prêt à assumer ce rôle et à accepter ce que ça peut engendrer aussi de négatif. À moi d’être performant."

À la question : "Trouvez-vous les critiques justifiées ou parfois trop brutales ?", Anthony Belleau n'y va pas par quatre chemins : "Il y a ceux qui parlent et qui brassent de l’air, et il y a ceux qui travaillent tous les jours. Moi, je sais que je bosse continuellement pour améliorer ce pourcentage. Dans cette histoire, je suis le premier frustré, car je travaille comme un dingue pour être davantage performant. Sur ce point précis, ma saison est négative. J’en suis le premier responsable et le premier déçu. Après, ce que les gens disent ou pensent, c’est leur problème. Je les laisse juger, et de mon côté, je travaille. C’est un domaine où j’ai toujours été performant les années précédentes alors je ne dois pas lâcher. Je me suis beaucoup creusé la tête - que cela soit techniquement ou mentalement - pour m’améliorer. Je fais preuve de résilience, c’est comme cela que je fonctionne et ça ne m’empêche pas de garder la tête haute. Et puis cette saison, à l'image du week-end dernier, les poteaux et les barres transversales n’ont pas été souvent de mon côté (Anthony Belleau a tapé la barre transversale face au Stade français 4/5 au total, N.D.L.R.)."

L'arrivée d'Urdapilleta ? "Clairement un coup de pied aux fesses"

Dans ce contexte, le nouveau manager Christophe Urios a fait appel au vétéran Benjamin Udrapilleta, débarqué du CO. Anthony Belleau y voit l'occasion de prouver à son entraîneur qu'il peut compter sur lui. "C’est la décision de Christophe, il est venu nous l’annoncer. J’imagine qu’il doit être rassuré sur certains points, et qu’il sait qu’il peut compter sur lui pour l’avoir connu dans d’autres clubs. À partir de ce moment-là, les cartes sont un peu rebattues. Il faut être lucide, nous ne sommes pas exemptes de tout reproche, moi le premier. Je vais dire la phrase bateau : "La concurrence doit nous tirer vers le haut", mais c’est clairement un coup de pied aux fesses pour devenir meilleur. Je dois me retrousser les manches, continuer à travailler, et montrer au coach qu’il s’est trompé."

Pour lire l'intégralité de l'interview d'Anthony Belleau, et découvrir ses souvenirs en Bleu, sa relation avec Baptiste Jauneau, son regard sur le départ de Jono Gibbes ou encore ses ambitions, cliquez ici !

Les Clermontois se déplaceront samedi sur la pelouse de Bayonne pour tenter d'intégrer une place qualificative pour la Champions Cup, avant une dernière rencontre, au Michelin, face au Racing 92.