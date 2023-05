Élément incontournable du dispositif de Bernard Goutta, William Demotte réalise l’une de ses meilleures saisons en carrière. Alors qu’il dispute ses quatrièmes phases finales avec le SU Agen, il a déjà vécu deux montées en 2015 et en 2017.

Rares sont les joueurs d’Agen a avoir connu des phases finales avec ce club. Il serait de bon ton de citer Mathieu Lamoulie et Antoine Erbani, évidemment. Mais aussi William Demotte. Le deuxième ligne, véritable poutre du pack agenais, dispute ses quatrièmes "playoffs" avec son "club de cœur". Un moment spécial pour lui : "Je ressens beaucoup de plaisir. Ça fait du bien. Le club en a chi* pendant trois ans. Alors quand tu peux porter ta pierre à l’édifice pour remettre le SUA à la place où il doit être, ça rajoute de l’émotion. Je le ressens en le disant".

Au passage, lors de ses trois premières participations, le deuxième ligne présente un bilan plus qu’honorable : "le seul match que j’ai perdu, c’est cette finale de Pro D2 à Chaban-Delmas contre La Rochelle en 2014". En somme, il a donc connu deux accessions avec le Sporting Union Agenais. En 2015 et en 2017. Alors gérer la pression des phases finales, lui, il sait faire. Ce n’est pas son manager qui dira le contraire : "Il est super important car on n’en a pas beaucoup des joueurs qui ont participé à ce type de rencontre que nous allons vivre à Mont-de-Marsan. Il va amener son expérience et ses ambitions. Il va essayer d’emmener tout le monde avec lui. C’est notre force tranquille".

Une de ses meilleures saisons en carrière

Parfois décrié par le passé, William Demotte a réalisé de gros efforts pour revenir à son meilleur niveau. Celui qui lui avait permis d’honorer une sélection avec le maillot du XV de France lors de la saison 2015/2016. "Je pense qu’il s’agit de ma meilleure saison cette année-là. Je mettrais aussi ma deuxième partie de saison à Grenoble dans le lot. Mais je pense effectivement que celle que je fais actuellement en fait partie, oui" concède-t-il.

Alors qu’est-ce qui a permis à l’ex-international de se "retrouver" ? Il donne des éléments de réponse : "Il y a l’arrivée de Bernard Goutta qui m’a apporté de la confiance comme il en a apporté à toute l’équipe. Il me fait confiance. Il n’est pas le seul puisque Jean-François Fonteneau a aussi cru en moi en me faisant revenir. Et puis voilà, je suis bien… Par conséquent, j’essaie de le retranscrire sur le terrain". De ses saisons plus ou moins abouties à La Rochelle et Grenoble, Demotte en est ressorti grandi.

Le manager catalan sent bien que son " géant " (2m02 pour 125 kg), a pris en maturité. " Il a basculé. Je le sais et je le sens. Il a basculé sur des objectifs individuels et collectifs. Il a été capitaine et a très bien représenté ce rôle. C’est un introverti mais extraverti quand il faut. " Et de poursuivre : "William, c’est une force de la nature. C’est quelqu’un de très intelligent et très important pour notre pack".

Leader du groupe

Même si Goutta n’aime pas parler des individualités agenaises, lui qui plaide pour sa force collective, il est évident que les performances de Demotte sont à souligner. Sa puissance en mêlée est reconnue. Depuis quelques semaines, il est également de plus en plus sollicité en premier sauteur dans l’alignement. Dans les tâches de l’ombre, son activité est aussi très précieuse. Toutes ces données en ont donc fait l’un des leaders de cet effectif agenais.

D’ailleurs, il sent que ses coéquipiers ont définitivement basculé sur ces phases finales malgré deux dernières prestations décevantes. "Il y a énormément d’excitation à l’entraînement, c’est normal. Là, tu perds, c’est terminé. Donc forcément, on a envie de faire durer le plaisir un peu plus…" Et pour faire durer le plaisir, face à un gros pack montois, il faudra un grand William Demotte.