Ça y est, la phase finale de Pro D2 commence ! Le premier match oppose Nevers et Vannes ce jeudi tandis que Montois et Agenais s'affrontent ce vendredi. Découvrez nos pronostics pour ces barrages.

Nevers - Vannes

Le premier barrage de Pro D2 oppose les deux clubs "des nouveaux territoires" du rugby. Ce sont aussi les deux clubs sur les meilleures dynamiques. Nevers n'a plus perdu depuis le 10 février (à Aix, 19-9). Depuis, les hommes de Xavier Péméja ont récolté huit victoires et deux nuls... Quant à Vannes, c'est huit victoires de rang avec 35 points dans la poche avant la dernière journée. La défaite à Grenoble peut laisser des regrets puisque c'était l'occasion de recevoir un barrage.

John Afoa sera titulaire pour le RC Vannes à droite de la mêlée contre Nevers Icon Sport - Franco Arland

L'avantage terrain devrait bénéficier à l'USON même si des deux côtés, l'infirmerie est vide ou presque. Les statistiques le démontrent : depuis l'instauration des barrages en 2017-2018, jamais une équipe à l'extérieur ne s'est imposée pour se hisser jusqu'en demi-finale.

Notre pronostic : victoire de Nevers

Mont-de-Marsan - Agen

Le SU Agen a une très forte tendance à s'exporter : 7 victoires en 15 matchs. Cela s'explique par un profil d'équipe très adapté aux matchs à l'extérieur : "une très forte conquête, des avants puissants, un bon jeu au pied de pression et surtout une défense impressionnante", présentait l'entraîneur columérin Julien Sarraute. Mais celui-ci a pu observer que ce que faisait le Stade montois était remarquable.

Lucas Mensa (Mont-de-Marsan) échappe aux défenseurs de Rouen Icon Sport - Pierre Costabadie

La pression défensive landaise et le jeu au pied des Laousse Azpiazu, du Plessis et autres de Nardi, d'une part, est de très haute qualité. Surtout, les Montois sont capables de marquer sur la moindre opportunité qui se présente. Une qualité d'autant plus importante dans les matchs à enjeux tels que ceux de phase finale.

Notre pronostic : victoire de Mont-de-Marsan