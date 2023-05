Démissionnaire d'"Ovale Ensemble", Jean-Claude Skrela a dévoilé les contours de sa candidature à l'élection partielle du Comité directeur de la Fédération française de rugby. Elles auront lieu du 24 au 26 mai prochain.

"Nous nous présentons à l’élection partielle du Comité directeur pour retrouver la place que nous avaient confiée, il y a deux ans, les clubs, pour les représenter" à confier ce mardi Jean-Claude Skrela à nos confrères de La Provence.

Après sa démission du comité directeur en janvier dernier, réclamant de nouvelles élections à la présidence de la FFR après le retrait de Bernard Laporte, l'ancien sélectionneur du XV de France (1995-1999) avait également annoncé le mois dernier se retirer de la liste d'opposition "Ovale Ensemble" aux côtés de Serge Blanco et Jean-Benoît Portier (Président du SCO D'Angers Rugby) entre autres. Les trois hommes fondent aujourd'hui la liste "La voix des clubs."

"Le territoire français ne peut pas avoir le même rugby partout"

L’ancien troisième ligne international (46 sélections entre 1971 et 1978) souhaite avant tout mettre l'accent sur les clubs, plutôt que sur la sélection nationale. "Le territoire français ne peut pas avoir le même rugby partout. Les secteurs sont très disparates. Le rugby de séries ne peut pas être le même que celui de Fédérale. À chaque strate, chacun a ses problèmes. Ça doit être pris en compte. Il est donc impératif d’échanger avec tous les clubs" confie Skrela.

Selon lui, la formation en club doit être revue en y appliquant "des choses simples" : "Apprendre à jouer en jouant. Au lieu de faire de l’analytique, de multiplier les ’pick and go’ ou d’entrer dans des sacs de plaquage et autres boucliers, les jeunes de 8 et 9 ans doivent bénéficier d’un ballon pour deux. Il faut leur donner tous les outils pour qu’ils prennent beaucoup de plaisir. À partir de là, ils vont progresser et rester dans leur club. Sinon, ils vont partir."

À quatre mois de la Coupe du monde en France (du 08 septembre au 28 octobre), Skrela trouve dommage "d’avoir perdu tout ce temps" et que ces thèmes soient délaissés, au profit du sujet des élections. Jean-Claude Skrela devient ainsi le troisième candidat à la présidence de la FFR, après Patrick Buisson et sa bannière "Tous unis derrière le XV de France" et Florian Grill avec "Ovale Ensemble." Le nom du nouveau président sera connu le 14 juin.