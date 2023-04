Une liste a été ouverte cette semaine par Patrick Buisson et la majorité présidentielle de la FFR pour "un appel à l'unité derrière le XV de France". À quelques encablures des élections de complétude du Comité Directeur et du prochain président de la Fédération Française de Rugby, cette liste propose de rassembler toutes les candidatures pour le Comité directeur de la FFR, quelles que soient leur provenance.

La majorité et son candidat ne feront donc pas campagne, avant les élections de complétude du Comité Directeur et du prochain président de la Fédération Française de Rugby. À travers la création d'une page Facebook intitulée "Tous unis derrière le XV de France", Patrick Buisson et la majorité présidentielle créent une liste ouverte et proposent de rassembler toutes les candidatures pour le Comité directeur de la FFR, quelles que soient leur provenance, sous la bannière « Tous unis derrière le XV de France ». La justification de ce projet est, selon un communiqué, "de mettre de côté les querelles politiques et de nous rassembler pour un objectif : la victoire de notre équipe nationale."

Ainsi, toujours selon le communiqué : "Une nouvelle campagne délétère et une hypothétique cohabitation ne feraient que semer la division et entraver l'action de notre Fédération. En conséquence, la voie d’un président d’opposition isolé pour gouverner avec un comité directeur de la majorité élu par les clubs jusqu’en 2024 n’aurait aucun sens et serait mortifère pour le rugby français." Les élections sont lancées...