L'ailier de Montpellier Vincent Rattez pourrait prendre la direction de Lyon, Waisea Nayacalevu et Facundo Isa blessés après la demi-finale de Challenge Cup avec Toulon, l'annonce de la retraite de Romain Sazy, les compétitions fédérales qui se joueront pendant la Coupe du monde ou encore les difficultés financières des London Irish... Voici les cinq infos de ce jeudi !

Vincent Rattez sera Lyonnais la saison prochaine. Comme pressenti il y a quelques mois dans les colonnes de Midi Olympique, l'ailier de Montpellier rejoindra bien le Rhône en juillet, comme le confirme L'Équipe ce mardi. Avec vingt matchs cette saison dont dix-sept en tant que titulaire, Rattez était en fin de contrat avec le MHR.

Toulon s'est qualifié pour la finale de Challenge Cup dimanche dernier, en triomphant de Trévise au stade Mayol. Mais pour acquérir cette victoire, les Vert et Noir ont aussi perdu des hommes. Le troisième ligne argentin Facundo Isa a subi une entorse du pouce et se soigne actuellement. Il n'est pas le seul à être blessé suite à la demi-finale puisque Waisea Nayacalevu a été victime d’un traumatisme à l’épaule et doit passer des examens. Leur présence pour les prochains matchs est compromise.

La fin d'une ère au Stade rochelais ? Romain Sazy, le deuxième ligne historique du club qui est en fin de contrat à la fin de la saison, hésitait encore il y a quelques semaines à poursuivre sa carrière. Mais dans l'émotion d'une nouvelle qualification de son équipe en finale de Champions Cup (succès 47-28 contre Exeter) dans un Matmut Atlantique incandescent, Romain Sazy a glissé au micro de France 2 que son choix était fait : "Ce qui est sûr, c'est que dans quelques semaines j'arrêterai, alors vivre des moments comme ça avec ce public, c'est exceptionnel. Comme je disais à Uini (Atonio) avant le match, il y a neuf ans nous étions à Chaban, et depuis, on en a fait du chemin... C'est passé tellement vite."

Tous les employés des London Irish, dont les joueurs et le staff bien sûr, n'ont pas reçu leur salaire du mois d'avril. Dans un premier temps, les propriétaires américains du club avaient annoncé, dans une réunion d'urgence vendredi dernier, au personnel qu'il y aurait un retard de paiment. Alors que tout devait être réglé ce lundi soir, ce n'est toujours pas fait selon les médias britanniques, ce qui fait craindre le pire pour la suite. À l'heure actuelle, les Irish auraient une dette de 30 millions de livres. L'avenir s'assombrit de plus en plus.

Après trois mois de discussions, la FFR à aujourd'hui validé la reprise normale des divisions fédérales pour la saison prochaine. Pour ce qui est des compétitions régionales, la décision de reprise est laissée à l’initiative des ligues. La Féderation demande également aux ligues et aux divisions de ne prévoir aucun match de fédérale ou de nationale le week-end de la finale de Coupe du monde (le samedi 28 octobre 2023), et si possible le week-end de la demi-finale (les 20 et 21 octobre 2023).