Après un succès appréciable face au Racing 92, qui laisse son principal concurrent direct au maintien Brive à 8 points, les Catalans se déplaceront à Lyon sans pression samedi. Avec une ossature rajeunie par les circonstances, mais une confiance à toute épreuve, les Sang et Or tenteront de capitaliser face au LOU avant le match au sommet qui suivra face à Toulouse.

Les attitudes ne trompaient pas dernièrement, alors que Perpignan venait juste de faire mordre la poussière aux Franciliens dans un duel encore offensif à souhait, épousant un sentiment incroyable dans cette lutte acharnée au maintien. Les hommes de David Marty savent toujours aussi bien se sublimer dans ce type de rencontre et ne renient jamais à leurs principes.

Un trait de caractère que l'arrière Boris Goutard valide :"On ira grappiller des points partout où l'on aura l'occasion d'y parvenir. Je crois qu'à la maison, nous sommes capables de tomber à peu près n'importe quelle formation en restant humbles. On n'est pas des robots, mais quand la semaine de préparation est bonne et que tu sens cette capacité le jour du match avec la cohérence qui va avec, tout est possible." Les victoires à Aimé-Giral face à Bayonne, Pau, le Stade Français et plus loin contre Bordeaux-Bègles, Lyon et Toulon en attestent.

Le quota de JIFF dans le collimateur

Pour ce déplacement à Lyon, le staff envisage une rotation intelligente et variée. L'inclusion de jeunes en devenir et d'autres joueurs en manque de temps de jeu qui auront tout à prouver à Gerland ce samedi. Pour répondre aussi aux critères du Joueur Issu de la Formation Française. Un préalable à respecter car Perpignan flirte quelque peu avec son utilisation et devra peut-être s'en prémunir.

Une opportunité réelle pour l'ancien Narbonnais (12 rencontres cette saison) de se montrer :"Pour mon cas personnel et mon adaptation à ce championnat pour ma première expérience, je suis agréablement surpris. C'est bien de pouvoir s'exprimer et qu'on te donne ta chance. J'essaye de la saisir à chaque fois et de donner le meilleur pour ce collectif qui bosse énormément. Et puis il n'existe pas de match à qualifier de quoi que ce soit, c'est du rugby et on ne doit pas se tromper dans l'investissement."

Un travail de persuasion

Au-delà de ce contexte, l'USAP aura sur sa route la formation de Xavier Garbajosa qui n'a plus levé les bras depuis la fin février en Top 14. Pas le meilleur moment pour s'y rendre, mais qu'importe, les Catalans essaieront de mettre à profit leur jeu comme à Toulon en première période dernièrement. Boris Goutard, partant pour ce duel face aux Gones, ne cache pas son impatience d'en découdre :"On va défier l'une des meilleures attaques du championnat. Franchement, on voyagera en évitant de se dire que nous sommes inférieurs à eux. Mettons de l'intensité dans notre défense, on verra bien sur le terrain le scénario mais on ne doit pas se déplacer avec la tête basse."

Juste avant la réception de Toulouse la semaine d'après qui pourrait décider de bien des choses, il rajoute :"Même si j'ai pour l'instant peu jouer à Aimé-Giral, tu sens cette âme et l'atmosphère qui te force à te dépasser. Mais on en reparlera quand le moment viendra." D'abord le déplacement au Matmut Stadium Gerland effectivement, où les Usapistes tenteront d'améliorer un bilan comptable loin de leurs bases encore insuffisant.