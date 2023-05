Le Rugby Club Toulonnais a donné des nouvelles de ses joueurs actuellement blessés. Parmi eux, nous pouvons retrouver le centre fidjien Waisea Nayacalevu et le troisième ligne argentin Facundo Isa. Les deux joueurs se sont blessés en demi-finale de Challenge Cup.

Toulon s'est qualifié pour la finale de Challenge Cup dimanche dernier, en triomphant de Trévise au stade Mayol. Une très bonne nouvelle pour le RCT, qui affrontera Glasgow en finale à Dublin prochainement. Mais pour acquérir cette victoire, les Vert et Noir ont aussi perdu des hommes. Le troisième ligne argentin Facundo Isa a subi une entorse du pouce et se soigne actuellement. Il n'est pas le seul à être blessé suite à la demi-finale puisque Waisea Nayacalevu a été victime d’un traumatisme à l’épaule et doit passer des examens. Leur présence pour les prochains matchs est compromise.

Du côté des bonnes nouvelle, Toulon enregistre les retours de Matteo Le Corvec et Raphaël Lakafia. Maëlan Rabut poursuit lui le protocole après avoir subi une commotion et devrait être sur le retour bientôt. Anthony Etrillard, Florian Fresia et Emerick Setiano sont toujours blessés.