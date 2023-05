Après concertation auprès des ligues et des divisions régionales, la Fédération Française de rugby a annoncé officiellement ce mardi une reprise "normale" des divisions fédérales.

Pas de répit pour le rugby amateur. Alors que la Coupe du monde animera l'Hexagone du 08 septembre au 28 octobre prochain, de nombreux clubs seront directement sollicités et/ou impactés par l'usage des terrains et des infrastructures comme camps de base et/ou sites de matchs des 20 sélections. C'est pourquoi la Féderation et France 2023 souhaitaient trouver une solution pour garder le bon déroulé des championnats fédéraux, plus spécifiquement pendant la phase de poules du Mondial (du 08 septembre au 08 octobre).

La Féderation a ainsi lancé les concertations auprès des ligues, des divisions fédérales et des séries régionales. Après trois mois de discussions, la FFR à aujourd'hui validé la reprise normale des divisions fédérales pour la saison prochaine. Pour ce qui est des compétitions régionales, la décision de reprise est laissée à l’initiative des ligues.

Off le week-end de la finale

La Féderation demande également aux ligues et aux divisions de ne prévoir aucun match de fédérale ou de nationale le week-end de la finale de Coupe du monde (le samedi 28 octobre 2023), et si possible le week-end de la demi-finale (les 20 et 21 octobre 2023).

Le vice-président en charge du rugby amateur Patrick Buisson se dit "particulièrement attaché à cette démarche de concertation et de co-construction qui permet à chacun de s’exprimer et d’enrichir nos réflexions. Après consultation de l’ensemble des acteurs, nous restons sur notre ligne de conduite, à savoir le choix démocratique. Les clubs se sont exprimés en faveur d’une reprise classique et nous respecterons leur volonté." Les premiers matchs de championnats fédéraux devraient se dérouler à la mi-septembre, les week-ends du 16 et 17 septembre ou du 23 et 24 septembre.