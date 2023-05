Quelques mois après les Wasps et Worcester, les London Irish sont en grande difficulté. Les joueurs et le staff du club londonien n'ont pas reçu leur salaire du mois d'avril. Une situation devenue plus que préoccupante pour l'actuel cinquième de Premiership.

Le rugby anglais va mal, très mal. Après avoir vu les London Wasps et les Worcester Warriors couler il y a quelques mois, la Premiership pourrait perdre un autre de ses bastions historiques. Tous les employés des London Irish, dont les joueurs et le staff bien sûr, n'ont pas reçu leur salaire du mois d'avril. Dans un premier temps, les propriétaires américains du club avaient annoncé, dans une réunion d'urgence vendredi dernier, au personnel qu'il y aurait un retard de paiment. Alors que tout devait être réglé ce lundi soir, ce n'est toujours pas fait selon les médias britanniques, ce qui fait craindre le pire pour la suite. À l'heure actuelle, les Irish auraient une dette de 30 millions de livres. L'avenir s'assombrit de plus en plus. Les Irish cinquièmes de Premiership C'est peut-être le plus frustrant. Si au niveau des finances, tout va mal, sur le terrain, cela se passe plutôt bien pour les London Irish. Avant la dernière journée de championnat Rob Simmons et ses coéquipiers sont cinquièmes. Avec sept points de retard sur Northampton, quatrième, ils n'ont plus aucune chance de voir les demi-finales. Néanmoins, comme cette saison, ils ont gagné le droit de participer à la Champions Cup l'année prochaine. Ils avaient affronté Montpellier en phase de poules lors de cette campagne 2022/2023.