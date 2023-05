Partenariat Midol. De l'humour, des invités de marque, un Nans Ducuing hilarant.. Le nouveau film de Philippe Guillard "Pour l'honneur" sort le 3 mai en salle et s'annonce bouillant. Tout comme le derby centenaire entre Trocpont et Tourtour qui rythme ce long métrage !

"Pour l’honneur" est une ode à tous les derbys de villages et sortira en salle le 3 mai prochain. Dans ce film, Philippe Guillard reste fidèle à ses principes et à sa touche particulière : l’envie de mettre en avant l’ouverture du rugby à tous les horizons avec une grosse dose d'humour. En intégrant les demandeurs d’asile sur le pré et en les mettant en scène comme des héros, il dénonce ainsi les problèmes sociétaux de racisme et d’exclusion qui perdurent malheureusement. Toute l’intrigue gravite autour d’un derby bouillant : celui du centenaire entre Trocpont et Tourtour. Les courageux de Tourtour, dont Marco Bianconi, interprété par Olivier Marchal, en est le patron se préparent à affronter Trocpont, club tenu par le mécène François Lalanne. Impactée par l’accueil de demandeurs d’asile, la vie des deux villages en est bousculée et celle du rugby aussi. On vous donne cinq raisons de ne pas louper sa sortie le 3 mai prochain.

Un scénario prenant

Tout l’univers du rugby des terroirs est ici condensé en 97 minutes. Le fil rouge instauré par le réalisateur : un centième derby bouillant face à l’ennemi juré. En filigrane, une bonne bande de copains prêts à combattre ensemble, des après-matchs conviviaux et surtout des discours grandioses à la sauce Guillard. Mais c’est aussi une histoire aux scènes touchantes et qui ramène à la réalité des réfugiés. Celle de guerriers prêts à tout pour reconstruire une vie, repartir à zéro et vivre pour arrêter de survivre. Un savoureux mélange qui donne une recette vraiment attachante.

Du grand Marchal

Le personnage n’est plus à présenter tant son charisme et sa prestance inonde la scène cinématographique française. Olivier Marchal, alias Marco Bianconi, est le coach de cette équipe de Tourtour et en porte fièrement les valeurs. Sa gouaille avec ses protégés et son attitude face à ses adversaires du monde du rugby mais aussi de l’extérieur : on retrouve bien là le bonhomme que l’on connaît. Aussi, son côté cœur tendre ressort peut-être encore un peu plus que d’habitude et c’est ce qui fait toute la différence. Alors quand un des demandeurs d’asile lui demande ce qu’est la troisième mi-temps, l’ancien inspecteur répond : « C’est la mi-temps qui te permet de gagner les deux autres ». Tout est dit…

Pour l'honneur, une comédie de Philippe Guillard

Des invités de prestige

Casting XXL et tout particulièrement pour les amoureux du rugby. Notons tout d’abord la belle performance de l’arrière de l’UBB Nans Ducuing. Tout bonnement pliant dans un rôle d’arbitre à la gestuelle disons... démonstrative. Et cerise sur le gâteau, Aurélien Rougerie, Elvis Vermeulen, Cedric Heymans, Thierry Louvet, Guilhem Guirado ou encore Louis Picamoles sont eux aussi, dans un autre style, au cœur du jeu. Plus de 300 sélections rien qu’avec ses noms et encore, on ne vous a pas tout dit…

Mathieu Madénian hilarant

Guillard a trouvé le pendant de Vincent Moscato dans « Le fils à Jo ». Et si la comparaison est risquée tant l’ancien talonneur avait marqué les esprits, Mathieu Madénian, surnommé « Moustache » a su trouvé parfaitement sa place dans ce rôle d’adjoint-terrain très attaché à ce groupe, à ce club. Courageux seulement si Marco Bianconi est à ses côtés, il est pleinement investi dans son rôle avec des discours plus affûtés et variés les uns que les autres. Le Catalan d’origine a su s’acclimater au milieu du rugby avec brio.

Le rugby français impliqué

Tourné dans le petit bourg de Meymac (évoluant en Régionale 2), non loin de Brive, on peut dire que « Pour l’honneur » est une réalisation 100% rugby français. Différents sponsors et personnages du CAB (comme Xavier Ric) ont permis l’existence du film. Tout comme les présidents Jacky Lorenzetti (Racing 92) et Bernard Lemaître (RC Toulon). Le directeur de France 2023 Julien Collette et le président d’Ovale Citoyen Jean-François Puech font aussi partie des partenaires. Une fois de plus, le rugby a fait preuve d’entraide !