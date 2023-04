Samedi à 16h, le Stade toulousain disputera sa demi-finale face au Leinster à l'Aviva Stadium. Pour l'occasion, Ugo Mola a reconduit le même XV que lors du quart de finale contre les Sharks. Julien Marchand entre lui sur le banc.

Une équipe XXL pour un match XXL. À l'occasion de cette demi-finale de Champions Cup, le Stade toulousain sort logiquement son habit de lumière pour ce déplacement au Leinster.

Devant, Peato Mauvaka est titulaire alors que Julien Marchand débutera sur le banc. Il avait subi une blessure à la cheville lors du huitième de finale face aux Bulls au Stadium de Toulouse. Le jeune talonneur titulaire sera entouré des habituels Cyril Baille et Dorian Aldegheri. Le reste du pack et de la ligne arrière est identique au dernier match européen des Rouge et Noir.

Côté banc, c'est un 6-2 décidé par Ugo Mola. Joshua Brennan est remplacé par Rynhardt Elstadt qui portera le numéro 20. Le jeune toulousain était sorti sur commotion face au Stade français la semaine dernière. Le 21 sera lui attribué à Paul Graou en tant que demi de mêlée remplaçant, ce qui a pour conséquence l'absence de Dimitri Delibes.

Le XV de départ de Toulouse Le XV : 15. Ramos ; 14. Mallia, 13. Barassi, 12. Ahki, 11. Lebel ; 10. Ntamack, 9. Dupont (cap.) ; 7. Flament, 8. Cros, 6. Willis ; 5. Meafou, 4. Arnold ; 3. Aldegheri, 2. Mauvaka, 1. Baille. Remplaçants : 16. Marchand, 17. Neti, 18. Ainu'u, 19. Roumat, 20. Elstadt, 21. Placines, 22. Graou, 23. Retière.

L'arbitre de la rencontre sera M. Barnes.