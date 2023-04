Le Stade toulousain est à Dublin pour y défier le Leinster dans son antre avec l'espoir de se qualifier pour la finale de la Champions Cup. Présents en conférence de presse de veille de match, le manager Ugo Mola et le capitaine Antoine Dupont se projetaient avec appétit sur ce grand rendez-vous, un an après avoir perdu au même stade de la compétition face au même adversaire.

Les Toulousains sont face à un immense défi : battre le Leinster dans son stade de l'Aviva Stadium. La saison dernière, les Rouge et Noir s'étaient lourdement inclinés (40-17), mais Ugo Mola, Antoine Dupont et tous les Toulousains sont bien décidés à créer l'exploit.

L'état d'esprit des Toulousains

Antoine Dupont : "S'imprégner de l'atmosphère"

"On commence à connaître ces moments. On est davantage expérimentés. L'entraînement du capitaine ? C'était important pour voir le stade, découvrir les conditions et s'imprégner de l'atmosphère qu'il y a aura le jour du match. On a hâte d'y être."

Au sujet du Leinster qui accueille

Antoine Dupont : "Ça ne joue pas en notre faveur"

"On essaye de faire abstraction de ce qu'il se dit autour de nous, mais c'est vrai que de pouvoir recevoir la demi-finale, chance que n'a pas eu La Rochelle qui a aussi terminé en tête du groupe, et d'avoir la possibilité de jouer une finale dans leur stade, ça fait beaucoup. Au final même si ça ne joue pas en notre faveur, on va essayer de jouer notre jeu pour nous donner la possibilité de disputer un match de plus dans cette compétition."

Sur les deux dernières confrontations face au Leinster

Antoine Dupont : "L'an dernier, nous sommes arrivés physiquement empruntés"

"Les contextes étaient différents à chaque fois. La première fois nous avions un groupe très jeune, peu expérimenté face à une équipe sûre de ses forces. L'an dernier, nous sommes arrivés physiquement empruntés, notamment à cause de nos déplacements face à l'Ulster et au Munster, avec en plus des prolongations. La saison en championnat avait aussi été éprouvante, alors qu'aujourd'hui, nous avons toutes les chances de notre côté. La période des doublons pendant le Tournoi s'est bien passée, et on arrive avec plus de fraîcheur physique et mentale tout en ayant appris de notre parcours de l'an passé."

Quelle stratégie adopter ?

Ugo Mola : "Nous savons quel rugby nous allons pratiquer"

"Ce sport a une double particularité : tu dois à la fois t'adapter à l'adversaire, mais aussi rester sur ce que tu maîtrises dans ton jeu. Le Leinster s'avère être aujourd'hui l'équipe la plus performante dans beaucoup de paramètres de notre rugby. À nous d'endiguer cette équipe sur ses points forts tout en conservant notre force. Il n'y a pas d'ambivalence dans notre jeu et nous savons quel rugby nous allons pratiquer."

La revanche du dernier Tournoi ?

Ugo Mola : "Avec une issue différente..."

"Le match Irlande - France du Tournoi a été extraordinaire en termes d'intensité. C'est probablement un des plus beaux matchs depuis très longtemps à ce niveau-là. Est-ce que la rencontre de samedi se dirigera vers ce genre de match ? J'aimerais, mais avec une issue différente..."

Antoine Dupont : "Il faut faire abstraction"

"Il faut faire abstraction de ce contexte. Ça reste une demi-finale de Champions Cup, une compétition que le club a déjà plusieurs fois gagnée et veut continuer à le faire. On se retrouve face à un adversaire que nous connaissons très bien et nous allons nous servir de tout cela pour gagner samedi."

Sur le choix de François Cros en numéro 8

Ugo Mola : "Il n'y a plus vraiment de numéro dans notre système"

"François (Cros) est un 8 de formation. Nous souhaitions avoir de l'équilibre et de la pertinence avec notre banc sur la fin de match. Nous avons hésité. Pour nous, le numéro est juste ce qui nous permet de mettre quinze noms sur la feuille de match. Antoine (Dupont) ne jouera pas neuf tout le match, Juanchi (le surnom de Juan Cruz Mallia, NDLR) ne jouera peut-être pas ailier toute la rencontre. Une fois le match lancé, il n'y a plus vraiment de numéro dans notre système. C'est surtout avec nos qualités que nous rivaliserons, je l'espère, avec le Leinster."