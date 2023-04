Le commentateur phare de France Télévisions a annoncé ce mardi devoir se mettre en retrait suite à une rechute de son cancer du genou qu'il avait vaincu une première fois il y a plus de 20 ans. Après avoir posté un premier message sur ses réseaux sociaux, Matthieu Lartot s'est exprimé plus longuement sur cette nouvelle épreuve.

Matthieu Lartot est l'un des hommes qui fait vibrer les téléspectateurs de France Télévisions durant les matchs de rugby. Le commentateur de 43 ans a annoncé sa mise en retrait pour une durée indéterminée suite à un nouveau cancer du genou. "C'est un sarcome, une tumeur rare et agressive qui touche les parties molles. Elle est revenue dans le genou après de longues années", assure Matthieu Lartot dans les colonnes du Parisien. Sans tabou et avec l'envie d'aider ceux qui partagent ses souffrances dans l'anonymat, le commentateur se livre sur cette nouvelle bataille.

Déjà touché par un premier cancer il y a plus de 20 ans, Matthieu Lartot explique : "Après un combat contre le cancer, on est généralement considéré comme en rémission totale au-delà de 5 ans. J'étais évidemment dans ce cas mais en 1997 quand cela m'est arrivé pour la première fois, j'avais reçu des traitements très puissants, notamment de la radiothérapie. Parfois, celle-ci peut entraîner une rechute".

Des douleurs pendant le Tournoi des 6 Nations 2023

Les premières douleurs ont fait leur apparition pendant le 6 Nations. Dans le rythme effréné de ce que représente le Tournoi, le commentateur avoue : "j'avais des douleurs pendant la couverture du dernier Tournoi des 6 Nations. J'ai un peu serré les dents pour le finir et je suis ensuite allé passer des examens. Sans trop de surprise, les résultats n'étaient pas bons".

Si Matthieu Lartot ne sait pas encore pour combien de temps il devra laisser le rugby de côté, il n'en reste pas moins qu'il compte bien le retrouver au plus vite : "ça sera difficile de revenir avant septembre ou octobre dans le meilleur des cas. Même si j'ai envie d'être optimiste, je sais qu'au-delà des traitements il va y avoir une rééducation très lourde [...] Si je peux le faire (la Coupe du monde 2023 NDRL) je le ferais. Je vais me donner les moyens pour mais je ne veux pas non plus précipiter les choses".