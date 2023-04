Une alerte physique pour Charles Ollivon, la polémique Delon Armitage avec les communiqués de Clermont et Toulon, Bernard Laporte fait une mise au point sur son avenir, le Rochelais Colombe fait appel... Découvrez les informations majeures de ce mercredi 19 avril.

Le capitaine du club varois a été laissé au repos, la semaine dernière, lors du succès face à l'USAP. Dans la semaine qui a précédé la rencontre, l'international français a ressenti une légère gêne aux quadriceps. Le membre du XV de France sera une nouvelle fois ménagé pour le déplacement à Castres, samedi après-midi.

Après dix ans passés au Racing 92, Maxime Machenaud (34 ans) a posé ses valises sur la Côte basque l’été dernier. Blessé en début de saison, puis auteur de performances en demi-teinte, le numéro neuf international (38 sélections) n’a pas évolué à son meilleur niveau et s'est confié pour Rugbyrama sur sa nouvelle vie : pour lire l'interview, cliquez ici !

Suspendu pour un "déblayage dangereux" lors du match face à Gloucester, en huitième de finale de Champions Cup, le pilier droit du Stade rochelais George-Henri Colombe a fait appel de sa suspension. Il avait écopé de quatre semaines de suspension début avril.

Vannes a officialisé ce mercredi la prolongation de contrat de son deuxième ligne Eric Marks (26 ans), jusqu'en 2025. L'international Allemand n'est pas le seul à avoir signé du côté de la Bretagne puisque l'ouvreur de Massy Massimo Ortolan (24 ans) s'est lui officiellement engagé en faveur du RCV.

Après les propos de son ancien joueur Delon Armitage lors Hall of Fame du RCT, qui avait insulté les supporters clermontois au détour d'une phrase, le club varois a tenu à réagir officiellement avec un communiqué de presse. "Delon Armitage a tenu ce mardi un propos regrettable à l’encontre des supporters de l’ASM Clermont Auvergne. Même si ces mots ont été prononcés dans l’euphorie d’une journée festive et sans rien enlever à la reconnaissance du club pour Delon et ce qu’il lui a apporté sportivement, le RCT se désolidarise du terme employé pour qualifier le public clermontois."

Stuart McInally a annoncé la fin de sa carrière. L'ancien talonneur international écossais a décidé de changer complètement de vie et de devenir pilote de ligne."J'ai commencé à voler en 2014 et beaucoup de travail a été fait pour en arriver à ce point. je suis maintenant extrêmement enthousiaste à l'idée de poursuivre une carrière de pilote commercial", a-t-il annoncé.

Présent à la grande soirée du lancement du "Hall of Fame" de Toulon, Bernard Laporte en a profité pour s'exprimer sur son avenir. À l'écart du monde de l'ovalie depuis sa démission de la présidence de la FFR, l'ancien manager des Bleus ne reviendra pas sur le devant de la scène avant le Mondial selon ses dires.