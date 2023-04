Vannes a officialisé ce mercredi la prolongation de contrat de son deuxième ligne Eric Marks (26 ans), jusqu'en 2025. L'international Allemand n'est pas le seul à avoir signé du côté de la Bretagne puisque l'ouvreur de Massy Massimo Ortolan (24 ans) s'est lui officiellement engagé en faveur du RCV.

Deux bonnes nouvelles sont venues égayer la journée des supporters du RC Vannes ce mercredi. Sur les réseaux sociaux, le club breton a d'abord communiqué la prolongation de contrat officielle du deuxième ligne Eric Marks pour deux saisons de plus. Arrivé de La Rochelle en 2019, l'Allemand a su s'imposer au sein du groupe vannetais jusqu'à devenir titulaire indiscutable ces dernières semaines. "Je suis content de prolonger avec le RCV et de pouvoir continuer d’évoluer avec le club et l’équipe, se réjouissait Marks. Je me sens très bien au sein du club, de la ville et de la région. Je suis fier de représenter et défendre nos couleurs. J’ai hâte de vivre nos prochaines échéances et de participer à tout ce qu’il reste à créer ici."

Lors des prochaines saisons, Marks évoluera donc avec Massimo Ortolan. L'ouvreur de Massy s'est engagé avec Vannes en cette fin de saison et défendra les couleurs bleues et noires prochainement. Joueur prometteur, celui qui a dirigé le jeu massicois toute la saison s'envole vers de nouveaux objectifs. Il sera en concurrence avec Maxime Lafage. Avec cette arrivée, le RCV poursuit son recrutement ambitieux et continuera sans doute de lutter pour les meilleures places en Pro D2.