Suspendu pour un "déblayage dangereux" lors du match face à Gloucester, en huitième de finale de Champions Cup, le pilier droit du Stade rochelais George-Henri Colombe a fait appel de sa suspension. Il avait écopé de quatre semaines de suspension début avril.

Et si George-Henri Colombe parvenait finalement à être requalifié pour la demi-finale de Champions Cup face à Exeter. Ce mercredi, le pilier droit rochelais a en tout cas fait appel de sa suspension auprès de l'EPCR, après avoir été suspendu quatre semaines suite à un déblayage jugé dangereux lors du huitième de finale face à Gloucester. Un geste et une suspension qui l'a déjà empêché de jouer le match contre Bayonne samedi dernier et qui devrait le tenir éloigné des terrains pour les rencontres face à Clermont et donc face à Exeter en Champions Cup.

Une visio-conférence est prévue ce mercredi soir

"L’appel sera entendu par visio-conférence ce soir (mercredi 19 avril) par une Commission d’appel indépendante composée de James Dingemans (Angleterre), président, Roddy Dunlop (Ecosse) et Leon Lloyd (Angleterre)", a révélé l'EPCR ce mercredi. Après sa victoire logique face aux Saracens, la Rochelle espère encore garder sa couronne européenne cette saison. En cas de victoire face à Exeter, les Jaune et Noir devront batailler à Dublin face au Lesinter ou au Stade toulousain.