Frustré de la défaite contre le Racing 92 samedi dernier, le deuxième ligne de l’UBB Cyril Cazeaux veut à tout prix revenir parmi les six premiers du classement. La fin de saison s’annonce complexe.

Dans quel état d’esprit êtes-vous sortis de la cruelle défaite face au Racing 92 ?

Forcément, nous avons été très déçus de perdre ce match. Nous avions tout mis en œuvre pour le gagner, nous avions préparé cette rencontre pendant deux semaines vu qu’il y avait la trêve avec la coupe d’Europe. Nous nous étions focalisés sur ce match avec l’ambition de gagner et sortir avec ce résultat… Ce n’est pas ce que nous espérions.



Qu’est-ce que vous vous êtes dit après le match ?



Que nous n’étions pas satisfaits de ce que nous avons fait. Nous avons fait trop d’erreurs pour gagner ce match. C’est entièrement notre faute, pas celle de l’arbitre ou autres. Nous sommes les responsables.



Vous étiez au soutien de Clément Maynadier lors de la fameuse pénalité sifflée par M. Praderie. Comment analysez-vous ce moment ?



Les fins de match sont toujours tendues. Je pense que ce sont des phases de jeu très compliquées à arbitrer. Il y a quinze mecs dans les rucks ! Je ne me prononce pas dessus mais que la pénalité soit sifflée pour ou contre nous, ça aurait été la même chose. Moi, je n’en tiens pas rigueur : le match, nous aurions dû le gagner bien avant si nous avions respecté ce que nous avions dit dans la semaine.



Cette fin de match frustrante peut être un levier de motivation pour la suite ?



Nous savons que ça va être compliqué jusqu’au dernier match et que ça sera serré jusqu’à la fin. Mais oui, nous sommes forcément très motivés à l’idée de récupérer notre place dans le top 6. Nous allons commencer ce week-end face à Lyon et nous verrons par la suite. Nous voulons notre place dans le top 6 et nous allons tout mettre en œuvre pour cela.



Lyon justement, semble être un de vos concurrents les plus directs…



C’est clairement un concurrent direct. Je crois que si nous gagnons, nous passons devant eux. C’est un match très important, après il y aura Pau et les deux autres matchs à l’extérieur…



Il faudra sûrement aller chercher un petit exploit à Toulouse ou Toulon ?



Nous verrons en fonction des autres résultats aussi. Mais oui, il faudra prendre des points à l’extérieur dans tous les cas.