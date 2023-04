Présent à la grande soirée du lancement du "Hall of Fame" de Toulon, Bernard Laporte en a profité pour s'exprimer sur son avenir. À l'écart du monde de l'ovalie depuis sa démission de la présidence de la FFR, l'ancien manager des Bleus ne reviendra pas sur le devant de la scène avant le Mondial selon ses dires.

En ce début de semaine, quelques légendes du Rugby Club Toulonnais se sont réunies sur la Rade pour être célébrées. Logiquement, ils étaient nombreux ceux qui ont réussi le triplé de Coupes d'Europe entre 2013 et 2015 avec les Rouge et Noir. Tous ces titres remportés avec Bernard Laporte à leur tête.

Alors l'ancien président de la FFR (il a démissionné le 27 janvier dernier), était bien évidemment dans le Var. L'occasion de s'exprimer au micro de Canal + sur son avenir. "Je ne reviendrai pas dans le monde du rugby avant la Coupe du monde, a déclaré l'ancien sélectionneur des Bleus. Je partage beaucoup de choses avec Fabien Galthié, on échange. C'est le patron du XV de France, il ne faut surtout rien changer."

"Revenir sur le terrain en tant que manager ? Certainement pas"

Avant la Coupe du monde, c'est a priori non. Mais pour la suite ? Bernard Laporte voit plus loin que le Mondial pour un possible retour au premier plan. L'ancien manager du RCT entre 2011 et 2016 a les idées bien claires : "Bien sûr que j'ai des sollicitations, je péserai le pour et le contre dans quelques mois. Cela demande beaucoup d'énergie. Revenir en tant que manager ? Certainement pas, à un autre poste pourquoi pas."

Depuis la fin de son aventure dans le Var en 2016, Bernard Laporte n'a plus exercé au sein d'un staff d'un club professionnel.