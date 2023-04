Après les propos de son ancien joueur Delon Armitage lors Hall of Fame du RCT, qui avait insulté les supporters clermontois au détour d'une phrase, le club varois a tenu à réagir officiellement avec un communiqué de presse.

Toulon réagit publiquement à la polémique. Lors du Hall of Fame du RCT où de nombreuses légendes étaient de retour au club, Delon Armitage s'était fendu d'une attaque insultante à l'encontre des supporters clermontois qui l'avaient sifflé après la finale de la Coupe d'Europe 2013 en raison d'un chambrage sur Brock James.

Mise au point du @RCTofficiel suite aux propos de Delon Armitage \u2935 — RCT - RC Toulon (@RCTofficiel) April 19, 2023

Les propos en question - "je tiens vraiment à vous remercier, vous les supporters de Toulon. Que ce soit dans les avions, au stade on quand on passait, et même quand j’ai été sifflé pendant quatre ans par ces b*tards de Clermont ! Merci beaucoup !" - n'ont pas été appréciés par l'ASM qui avait répondu officiellement à Delon Armitage dans un communiqué. Le club varois a également communiqué ce mercredi pour mettre les choses au clair :

"À l’occasion d’une rencontre avec les supporters et en marge de la soirée de gala de la première édition du Hall of Fame RCT, peut-on lire dans le communiqué. Delon Armitage a tenu ce mardi un propos regrettable à l’encontre des supporters de l’ASM Clermont Auvergne. Même si ces mots ont été prononcés dans l’euphorie d’une journée festive et sans rien enlever à la reconnaissance du club pour Delon et ce qu’il lui a apporté sportivement, le RCT se désolidarise du terme employé pour qualifier le public clermontois.

"Profond respect pour les supporters"

Sur les réseaux sociaux la polémique avait pris de l'ampleur ces dernières heures et Clermont avait officiellement répondu à l'ancien arrière avec un communiqué lapidaire : "Plus connu pour ses débordements que ses cadrages, l'ex-arrière du RCT Delon Armitage s'est permis d'insulter nos supporters en les traitant publiquement de "b*tards" lors de la cérémonie du Hall of Fame du RCT. Une piètre manière de fêter ses retrouvailles avec le public toulonnais qui comme le nôtre et l'ensemble de ceux qui remplissent les tribunes de notre sport maîtrise la nuance entre "le chambrage" et "les insultes"".

En réponse, le RCT "rappelle son plus profond respect pour les supporters de ses adversaires. Plus que jamais, le club Rouge & Noir prône le respect de chacun, la considération de tous les adversaires et l’amitié entre supporters de rugby." Fin de la polémique ? Si Delon Armitage n'a aucune chance de rejouer l'ASM dans les mois à venir, la prochaine confrontation entre les deux équipes la saison prochaine aura peut-être un petit quelque chose en plus.